ولي عهد الشارقة: ضرورة تقديم أفضل الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين

استقبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، فريق عمل خدمة «مواساة» الفائزة بعدد من الجوائز العالمية، وذلك في مكتب صاحب السمو الحاكم.

وبارك سمو ولي عهد الشارقة إنجاز الفريق وتحقيق خدمة «مواساة» جائزة أفضل مشروع في التحول الرقمي التكنولوجي وحصولها على أعلى تصنيف في الفئة 7 نجوم، والتي تأتي ضمن جائزة أفضل الممارسات الدولية 2025 في نيوزيلندا.

إضافة إلى فوز الخدمة بالمركز الثالث في جائزة سيؤول للمدن الذكية عن فئة التركيز على الإنسان والتي أقيمت ضمن أسبوع سيئول للحياة الذكية في كوريا الجنوبية.

وقال سموه إن هذا التميز والإنجاز يؤكدان التزام الجهات الحكومية برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى توفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وتوفير سبل العيش الكريم.

مثمناً سموه جهود الفريق الذي عمل على إعادة هندسة الخدمة من خلال تسهيل الإجراءات المرتبطة بحالات الوفاة والتخفيف من الأعباء النفسية والإدارية والمالية عن ذوي المتوفى، مؤكداً سموه ضرورة الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات الحكومية وتعزيز التكامل بين الجهات بما يعود نفعه على المواطنين والمقيمين في الإمارة.