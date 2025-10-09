انطلاق المؤتمر العالمي لأفلام الأطفال والشباب في الشارقة

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، أمس، جلسات النسخة الأولى من المؤتمر العالمي لأفلام الأطفال والشباب، ضمن فعاليات مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، وذلك في بيت الحكمة.

ووجهت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، في مداخلة لسموها الشكر والتقدير للمشاركين والمتحدثين والقائمين على المهرجان والمؤتمر الذي تتناول جلسته الرئيسة قضية مهمة، وهي «قضية فلسطين» التي كانت وما زالت وستبقى في القلوب بالنسبة لدولة الإمارات والشارقة على وجه الخصوص، مشيرة سموها إلى أن المجتمع نشأ على حب فلسطين ولا يمكن لأحد أن ينتزع هذا الحب.

وشددت سموها على أهمية الوقوف أمام كل منصة تفسد أخلاق الأطفال والشباب من خلال الترويج للأفعال والأخلاق الهدامة في الأفلام والألعاب الإلكترونية المختلفة، ما تؤدي إلى نتائج غير مرجوة تنعكس على المجتمع وتطوره، مناشدة سموها المجتمع الإماراتي بأن يكونوا جنود يحمون الأبناء في الداخل من هذه السموم الفكرية.

وكان حفل الافتتاح قد استهل بمادة فلمية تناولت أبرز الأفلام المشاركة في المهرجان في نسخته الـ12 والذي يتضمن عرض 74 فيلماً تم اختيارها من بين 1740 فيلماً من 26 دولة، ومشاركة نخبة من صُنّاع الأفلام، والمختصين في مجالات السينما والإعلام من العالم.

وألقت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مدير عام مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، مدير مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب كلمة أشارت فيها إلى أن الشارقة لطالما آمنت بأن الأطفال والشباب هم الثروة وقادة الغد وصُناعه.

ومن هذا المنطلق جاء تأسيس المهرجان الذي تحول، بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبدعم من قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، إلى نموذج متفرد في المشهد الثقافي.

وشهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي وسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي جلسة بعنوان «إبراز أصوات الأطفال الفلسطينيين عبر السينما»، تحدث فيها كل من: الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، وفيردوس بلبوليا، مدير مهرجان نيلسون مانديلا السينمائي، ومحمد قبلاوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمهرجان مالمو للسينما العربية.

وتناولت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، دور المهرجان في تحويل الطفل من متلقٍ إلى صانع حكاية، من خلال الورش التدريبية والحلقات النقاشية المتعددة، وتوفير أحدث الوسائل والتقنيات للمشاركين من أجل التعلم.

كما حضر سموهما الجلسة الثانية في المؤتمر والتي حملت عنوان «دور الأطفال والشباب في صناعة السينما وأثرهم في تشكيل مستقبلها»، تحدث فيها معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس الإمارات للإعلام، عن صناعة السينما للأطفال ودعم القيادة والحكومات لهذا المجال.