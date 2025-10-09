مؤتمر أبوظبي الدولي الرابع للمخطوطات يُختتم اليوم

انطلقت، أمس، فعاليات مؤتمر أبوظبي الدولي الرابع، للمخطوطات، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ويختتم اليوم، بالتعاون مع جامعة ماكغيل – كندا، في المجمع الثقافي، وذلك بحضور ومشاركة معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم.

يجمع المؤتمر في كل دورة الباحثين والخبراء من حول العالم، لمناقشة القضايا المتعلقة بالمخطوطات العربية في مجالات مثل النصوص الجغرافية والأدبية، بهدف حفظ التراث.

وفي هذا العام يستضيف نخبة من المتخصصين في تاريخ الفن، ودراسات المخطوطات الإسلامية والعربية، وحفظ التراث الثقافي، والعلوم الإنسانية الرقمية، لتسليط الضوء على «جماليات الفنون البصرية في المخطوطات العربية والإسلامية - الإرث الفني وتأثيراته المعاصرة»، ومناقشة الأهمية الجمالية والثقافية والتاريخية الدقيقة للفنون البصرية المخطوطة، وتأثيرها على التعبير الفني المعاصر.

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «يعد مؤتمر أبوظبي الدولي الرابع للمخطوطات ركيزة أساسية في مهمتنا في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي الرامية إلى الحفاظ على التراث العربي، وتعزيز حضوره لضمان استدامته.

وبالتعاون مع جامعة ماكغيل واستضافتنا لنخبة من الخبراء والعلماء والطلاب والمهتمين من جميع أنحاء العالم نحن ملتزمون بتوفير منصة مثالية لهم، لتوسيع آفاقهم والتفاعل مع نظرائهم من المتخصصين والأكاديميين.

ومن خلال جمع كبار الباحثين جنباً إلى جنب مع الأجيال الأكاديمية الناشئة نسعى إلى إرساء حوارات ملهمة، وتحفيز الجيل القادم ليكونوا بدورهم حماة تراثنا، وترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للتبادل الثقافي والفكري والتميز الأكاديمي».

ويجسد تنظيم هذا المؤتمر إلى جانب العديد من المبادرات الثقافية والأكاديمية الدور الريادي، الذي تضطلع به دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في حماية وصون والترويج للتراث الثقافي العربي، كما تبرز القيمة الجمالية والثقافية للمخطوطات العربية والإسلامية، وأهميتها المعاصرة على الساحة العالمية، مع الإسهام في دفع جهود بناء القدرات، وتعزيز البحث الأكاديمي.