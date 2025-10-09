حميد النعيمي: الإمارات أرست أسس العمل الخيري وخدمة المحتاجين

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، أن دولة الإمارات أرست منذ قيام الاتحاد أسس العمل الخيري وخدمة المحتاجين، ولا تزال ماضية على هذا النهج الراسخ في تعزيز قيم التكافل والعطاء الإنساني داخل الدولة وخارجها.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، بالديوان الأميري، أعضاء مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية العالمية في تشكيله الجديد برئاسة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله النعيمي.

ورحب صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، في مستهل اللقاء برئيس وأعضاء المجلس الجديد، مؤكداً سموه أن اختيارهم لهذه المهمة الإنسانية جاء بناء على خبرتهم الطويلة، وسمعتهم الطيبة، وأعمالهم الرائدة في ميدان الخير والعطاء. وأشار صاحب السمو حاكم عجمان، إلى أن العمل الإنساني رسالة نبيلة فيها الأجر والثواب، وهو تشريف وتكليف معاً.

كما يسهم في تعزيز سمعة دولة الإمارات ومكانتها العالمية في هذا المجال، مشدداً سموه على أهمية تعزيز الشراكات المحلية والدولية لتحقيق استدامة العمل الخيري.

وقال سموه: أنتم تمثلون هيئة الأعمال الخيرية العالمية التي أسسناها قبل 41 عاماً، وكانت من أوائل الهيئات التي حققت إنجازات إنسانية كبيرة في التعليم والصحة والإغاثة وكفالة الأيتام وبناء المساجد وحفر الآبار، حتى أصبحت اليوم من أبرز المؤسسات الخيرية على مستوى المنطقة.