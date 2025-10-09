ماذا قال طفل إماراتي لوزيرة الأسرة؟

خلال مؤتمر إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأسرة الإماراتية، توجّه الطفل عبدالعزيز حمدان البلوشي بسؤال إلى معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، قائلاً:

«هل سيكون هناك دور للطفل في برنامج تمكين الأسرة؟»، وأجابت معالي الوزيرة: إن الأطفال هم «أساس مهم» لنجاح برنامج تمكين الأسرة، وأشارت معاليها إلى أن الاستراتيجية ترتكز على إشراك أفراد الأسرة من جميع الأعمار، بما في ذلك الأطفال، في التخطيط والتنفيذ والتقييم، لضمان فاعليتها واستدامتها.

وأوضح محمد المصعبي، مدير مشروع بوزارة الأسرة، أن الوزارة تواصل جهودها ضمن خطتها الاستراتيجية لفهم وتقييم التحديات، التي تواجه الأسر الإماراتية، لا سيما في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

مؤكداً أن ملف الخصوبة سيظل إحدى الأولويات الأساسية، التي ستُعالج بشكل مكثف بالتعاون مع الجهات المختصة، وذلك من خلال مبادرة وطنية شاملة، تتضمن التعاون مع القطاع الصحي بتعزيز الخدمات الصحية الإنجابية، وتوفير برامج دعم للأسر، وتثقيف المجتمع بمسارات الخصوبة والصحة الإنجابية، إضافة إلى ربط السياسات بمؤشرات رصد دقيقة لقياس الأثر، وتحديث الإجراءات بشكل دوري.