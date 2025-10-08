عمار النعيمي: الإعلام شريك أساسي في التنمية ودوره يتجاوز نقل الخبر

برئاسة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، اعتمد المجلس، خلال اجتماعه، أمس، سياسة الإعلام الحكومي للإمارة، والحزمة الأولى من مؤشرات النتائج لرؤية عجمان 2030، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات الحيوية في قطاعات التعليم العالي، الاقتصاد، السياحة، الثقافة، والإعلام.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، أنّ اعتماد سياسة الإعلام الحكومي ومؤشرات الأداء يمثل خطوة نوعية في مسيرة تطوير العمل الحكومي، ويعكس التزام الإمارة بتعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأداء، بما يترجم أهداف رؤية عجمان 2030، ويعزز مكانتها ضمن المنظومة الاتحادية.

وقال سموه: «الإعلام شريك أساسي في التنمية، ودوره يتجاوز نقل الخبر إلى تعزيز الوعي وإبراز إنجازات الإمارة في خدمة الناس والمجتمع، نريد إعلاماً حكومياً يعكس فكر عجمان وقيمها، ويعمل بروح الفريق الواحد ضمن منظومة الاتصال الحكومي في الدولة».

وأضاف سموه، أن تبني سياسة موحدة في هذا المجال يهدف إلى ترسيخ صورة إيجابية للإمارة محلياً ودولياً، وتوفير بيئة مهنية تدعم الإبداع الإعلامي وتضمن اتساق الرسائل المؤسسية الصادرة عن الجهات الحكومية.

كما اعتمد المجلس الحزمة الأولى من مؤشرات النتائج لرؤية عجمان 2030، بإجمالي 13 مؤشراً موزعة على 4 توجهات استراتيجية.

وأشار سمو ولي عهد عجمان إلى أن اعتماد هذه المؤشرات يمثل توجهاً جديداً نحو الحوكمة القائمة على البيانات والنتائج، قائلاً: «المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً أكبر على قياس الأثر الحقيقي للسياسات والمبادرات، فالقيمة الحقيقية لأي إنجاز تكمن في أثره على حياة الناس وجودة الخدمات المقدمة لهم».

وأكد سموه أن المؤشرات الاستراتيجية ستسهم في رفع كفاءة المتابعة الحكومية وتحسين عمليات التخطيط واتخاذ القرار، بما يعزز تنافسية الإمارة ويواكب التطور الوطني في إدارة الأداء.

كما أقّر المجلس خطة تنفيذ القانون رقم (1) لسنة 2025 بشأن تنظيم المساهمة العقارية في إمارة عجمان، بما يعزز الشفافية في السوق العقاري ويحفظ حقوق المساهمين والمستثمرين، ويسهم في تطوير بيئة استثمارية منظمة ومستدامة تدعم نمو القطاع العقاري كأحد المحركات الرئيسة للاقتصاد المحلي.

ووجّه المجلس بتشكيل لجنة مشتركة من الجهات المعنية لرفع مسودة المواصفات والسياسات التنظيمية.

كما أقرّ المجلس خطة تنفيذ التشريع المحلي لدائرة السياحة والثقافة والإعلام، ضمن جهود الإمارة لتأسيس منظومة متكاملة تعزز مكانة عجمان وجهة سياحية وثقافية وإعلامية.

وأقر المجلس الحساب الختامي لعام 2024، مشيداً بمستوى الانضباط المالي الذي أظهرته الجهات الحكومية.وناقش المجلس اتفاقية ترخيص واعتماد مؤسسات التعليم العالي في الإمارة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.