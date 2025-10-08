سعود بن صقر يصدر قانونين بشأن الحماية التجارية وتنظيم البيع بالأسعار المخفضة

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، القانون رقم (5) لسنة 2025 بشأن الحماية التجارية والرقابة على المنشآت الاقتصادية، والقانون رقم (6) لسنة 2025 بشأن تنظيم البيع بالأسعار المخفضة في رأس الخيمة، حيث يتضمن الأول 26 مادة.

والثاني 20 مادة، بهدف تهيئة بيئة اقتصادية جاذبة تعزز تنافسية المنشآت العاملة في الإمارة، وتدعم التنمية الاقتصادية الشاملة، والمستدامة، وتضمن حقوق المستهلكين.

وجاء القانونان ليواكبا التطورات والمتغيرات الاقتصادية التي تشهدها الإمارة، ويسهما في ترسيخ مبادئ العدالة، والشفافية في المعاملات الاقتصادية، ويضمنا التزام جميع الأطراف بالممارسات التجارية السليمة بما يعزز الثقة في السوق المحلي ويسهما في تسهيل الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال عبر توفير الظروف الملائمة لإنشاء المشروعات الاقتصادية وضمان دعمها، وتوسيعها.