«تنفيذي الشارقة» يطلع على المؤشرات الأساسية لاقتصاد الإمارة

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، الاجتماع الأسبوعي للمجلس، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

وبحث المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الحكومية، واطلع على تقارير متابعة أداء الدوائر والهيئات، وتعرف على سير العمل في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز مستوى العيش الكريم للمواطنين والقاطنين على أرض الإمارة.

وأصدر المجلس قراراً بتعيين عائشة راشد الحصان الشامسي، أميناً عاماً لجائزة الشارقة الدولية للتراث الثقافي، وذلك بالإضافة إلى مهام عملها.

واطلع المجلس على عرض اللجنة العليا للتكامل الاقتصادي حول جهود اللجنة في تطوير اقتصاد الإمارة بالتعاون مع الجهات المعنية، وبما يضمن تحقيق أهدافها في اقتراح المبادرات الاقتصادية التي تسهم في نمو الناتج المحلي، وتعزيز الوعي الاقتصادي على مستوى الإمارة، وتوفير البيانات الاقتصادية الاستراتيجية وتحليلها.

وتضمن العرض المؤشرات الأساسية لاقتصاد الإمارة والتي تسهم بشكل ملحوظ في النمو الاقتصادي المستمر وفرص تطوير المؤشرات بما يعزز من النمو والخدمات المقدمة للمستثمرين وفق خطط استراتيجية طموحة تشمل قطاعات اقتصادية متنوعة ومتقدمة.

كما اطلع المجلس على نتائج الحملة الإعلانية للهوية البصرية لإمارة الشارقة 2023 - 2025 والتي ارتكزت على ثلاثة محاور هي الثقافة والترفيه والاقتصاد.

حيث حققت الحملة ملايين المشاهدات، وارتفعت خلالها نسب الإقبال على الاستثمار، ونسب التصور الإيجابي العام، وزيارة الموقع الإلكتروني، واستخدام الهوية في مختلف المشاركات والمعارض بالتنسيق مع الجهات الحكومية.