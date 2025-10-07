سلطان بن أحمد يؤكد أهمية التعاون في قطاع الاتصالات لخدمة التنمية المستدامة

استقبل سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال، صباح أمس، وفد شركة «إي آند الإمارات» برئاسة مسعود محمد شريف، الرئيس التنفيذي لـلشركة، وذلك في مكتب سموه.

ورحّب سموه بالوفد، مؤكداً أهمية العمل على تعزيز التعاون المشترك بين كافة الجهات الحكومية والخاصة في قطاع الاتصالات الذي أصبح من الخدمات الأساسية التي تسهم في التنمية المستدامة، وذلك لتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز قدرات إمارة الشارقة في هذا المجال، مشيداً سموه بجهود شركة «إي آند الإمارات» في التواصل والعمل على تقديم الحلول التقنية المبتكرة والمتنوعة.