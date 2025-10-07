الإمارات شريك فاعل في صياغة مستقبل قطاع الفضاء العالمي

اختتمت الإمارات مشاركتها الناجحة في أعمال المؤتمر الدولي للفضاء السادس والسبعين، الذي أقيم في مدينة سيدني الأسترالية من 29 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2025 والذي استعرض أحدث التطورات في قطاع الفضاء.

وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، أن قيادة الدولة لعدد من الاجتماعات الدولية رفيعة المستوى، ومن بينها الاجتماع السنوي لاتفاقيات «أرتيميس» واجتماع قادة وكالات الفضاء، يعكس الدور الريادي للدولة في قيادة الحوار الدولي وتعزيز التعاون حول الاستخدام السلمي والمستدام للفضاء.

وأضاف: «تؤمن دولة الإمارات بأن الفضاء يشكل أداة استراتيجية تدعم التنمية والابتكار، وتعزز التعاون بين الأمم لإيجاد حلول للتحديات التي يشهدها عالمنا».

وسجلت مشاركة دولة الإمارات في المؤتمر حضوراً مميزاً على مستوى البحث العلمي والتفاعل مع الجمهور العالمي، حيث قدّمت الجهات الوطنية المشاركة أكثر من 15 ورقة علمية في مختلف مجالات الفضاء، واستقبل جناح الإمارات للفضاء بمساحة 400 متر مربع أكثر من 5000 من الوفود الدولية والخبراء والطلاب والباحثين. وشارك 79 ممثلاً من قطاع الفضاء الوطني في المؤتمر.

وعلى صعيد الأنشطة التفاعلية، نظمت الجهات الحكومية والخاصة أكثر من 20 جلسة وورشة علمية حول مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات.

ومشروع المحطة القمرية «بوابة الإمارات»، والحلول الجغرافية المكانية، إضافةً إلى برنامج رواد الفضاء وفريق الخبراء الدولي المتخصص بالوعي بالحالة الفضائية ومناطق الفضاء الاقتصادية وعرض مشاريع الشركات الناشئة.

كما استضاف جناح الإمارات أكثر من 55 اجتماعًا لمناقشة فرص التعاون والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بمشاركة أكثر من 200 شركة ووكالة فضاء.

المشاريع الوطنية

وأكد المهندس سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، أن جناح الإمارات للفضاء شهد تفاعلاً واسعاً من كبار المسؤولين وصانعي القرار والوفود الدولية، حيث سلط الضوء على أبرز المشاريع الوطنية الرائدة التي تقودها الوكالة.

وقال سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء: إن مشاركتنا الناجحة تجسد مجدداً الدور الذي يلعبه الفضاء في توحيد الإنسانية على طريق المعرفة والتقدم وبناء مستقبل مستدا.

بناء القدرات

وأشار علي الشحي، مدير المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة الإمارات، إلى أن المشاركة للعام الثاني لا تعكس فقط النمو المستمر في برامجنا ومرافقنا البحثية والتقنية، بل أيضاً الدور المميز الذي يقوم به المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء في قيادة المهمات الفضائية المتقدمة، وبناء القدرات الوطنية الشابة.

وقال وليد المسـماري، رئيس قطاع الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية في مجموعة إيدج: تأتي مشاركة «فضاء» في المؤتمر لتؤكد التزام الدولة الراسخ بدفع مسيرة الابتكار، وتعزيز التعاون الدولي، وبناء القدرات الوطنية السيادية في مجال الفضاء.

وقال رالف كوييس، مدير تطوير الأعمال في شركة «أوربت ووركس»: «وفرت مبادرة وكالة الإمارات للفضاء، التي جمعت منظومة الفضاء الوطنية تحت سقف واحد، منصة متميزة للتعاون وتبادل المعرفة وفتح آفاق جديدة».

أحمد الفلاسي:

دور ريادي في قيادة الحوار والتعاون حول الاستخدام السلمي والمستدام للفضاء