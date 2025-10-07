فريق عيد الاتحاد الـ 54 يستعرض جهود الاحتفالات

دعا فريق عيد الاتحاد الـ 54، ممثلين من الإمارات السبع، لتنسيق الجهود تحت شعار هذا العام: «متّحدين»، لتجسّد احتفالات هذا العام روح الاتحاد، والروابط الثقافية والاجتماعية التي تجمع كل من يعتبر دولة الإمارات وطناً له.

وشكّلت الجلسة منصة عملية للعمل معاً على سرد وطني موحد، مع الحفاظ على الخصوصية الثقافية لكل إمارة. وقد ركّزت النقاشات التي عُقدت تحت شعار «متّحدين»، على التخطيط المشترك، وتبادل الخبرات، وتنظيم لحظات متزامنة، توحّد المجتمعات في مختلف أنحاء الدولة، بما يواكب الاحتفالات الممتدة من يوم العلم في 3 نوفمبر، وحتى عيد الاتحاد في 2 ديسمبر.

إضافةً إلى ذلك، تمّ تأكيد هوية عيد الاتحاد كلغة بصرية موحَّدة في جميع أنحاء الدولة، حيث يتيح الشعار الديناميكي والعناصر المرنة، مساحة للتعاون الإبداعي في العلامات المشتركة مع مختلف الجهات والمبادرات. وتضمن هذه الجهود التعاونية، تمثيلاً لكل إمارة، وسماع الآراء وطرق الاحتفال، ومشاركة الجميع في صياغة قصة وطنية أصيلة، متجذّرة محلياً، ومتحدة على الصعيد الوطني.

وشارك فريق عيد الاتحاد القصة التي ألهمت الهوية البصرية، بالإضافة إلى كيفية استخدام عناصرها المرنة، ومع اقتراب موعد الاحتفال، دعا الفريق إلى الاستعداد للاحتفالات الخاصة، بالاستفادة من إرشادات الهوية البصرية عبر الموقع: EidAlEtihad.ae، ومتابعة ما سيقدمه.