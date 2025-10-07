الرؤساء التنفيذيون للذكاء الاصطناعي يطّلعون على أحدث الابتكارات وحلول التكنولوجيا بأمريكا

اختتم وفد الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات برنامجه المعرفي الأول من نوعه في المنطقة، ضمن رحلة مكثفة شملت زيارة 13 شركة تكنولوجية كبرى في الولايات المتحدة.

وشهدت الرحلة تنظيم أكثر من 20 تجربة تكنولوجية تفاعلية للتعرف إلى أحدث الابتكارات الرقمية، وبناء جسور تواصل مع الشركات الرائدة، واستكشاف الحلول المبتكرة لدعم الاستراتيجيات الوطنية للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للتكنولوجيا.

وضم برنامج الوفد الحكومي الإماراتي الذي ترأسه محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات.

في الجولة المعرفية التي نظمها مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد بالتعاون مع مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، اجتماعات مع قادة وممثلي شركات التكنولوجيا العالمية.

ومراكز الابتكار، وخبراء الذكاء الاصطناعي، لبحث فرص التعاون واستشراف المستقبل، ولقاءات ضمت أكثر من 200 ممثل لجهات تكنولوجية كبرى وجولات معرفية ونقاشات مع جهات كبرى أبرزها؛ «غوغل» و«ميتا» و«OpenAI» و«بالانتير» و«إنفيديا» و«آي بي إم» و«أمازون» و«مايكرسوفت» ومجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي و«كوهير».

أحدث الابتكارات

وهدفت الرحلة على مدى 10 أيام إلى تمكين الرؤساء التنفيذين للذكاء الاصطناعي، من الاطلاع على أحدث الابتكارات والحلول التكنولوجية، والتعرف على التوجهات المستقبلية لكبرى الشركات، وتبادل أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وبناء شبكة معرفية متقدمة مع خبراء التكنولوجيا، بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي وتعزيز الجاهزية لمتغيرات المستقبل.

استثمار الحلول

وأكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن حكومة دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة، تسعى إلى ترسيخ ريادتها في المشهد الرقمي العالمي، من خلال متابعة أحدث التطورات التكنولوجية، وبناء شراكات قوية مع الشركات الكبرى.

واستثمار الحلول المبتكرة لدعم الاستراتيجيات الوطنية في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بما يعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتكنولوجيا وصناعة المستقبل.

وقال معاليه إن هذه الجولة المعرفية النوعية، ستدعم جهود الحكومة في تطوير وتبني حلول التكنولوجيا المستقبلية المعززة بالذكاء الاصطناعي، وتحفز الكوادر الوطنية على ترجمة توجهات الدولة بتوظيف هذه الحلول للارتقاء بالخدمات الحكومية، وتعزيز التعاون المبني على تبادل المعرفة وأفضل الممارسات العالمية.

فرص نوعية

وأكد المهندس محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، أن الجولة المعرفية أتاحت فرصاً نوعية لتعزيز جسور التعاون مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، وتبادل التجارب والخبرات التي تدعم الابتكار وترتقي بجودة الخدمات الحكومية.

وقال إن الزيارة مكنت الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي من التعرف عن قرب إلى أحدث التوجهات والحلول المبتكرة التي طورتها الشركات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي.

واستعرضت «غوغل» أحدث ابتكاراتها في مجال الذكاء الاصطناعي وتناولت ملامح المرحلة المقبلة التي ترتكز على وكلاء الذكاء الاصطناعي وأحدث التطورات في هذا المجال لاتخاذ قرارات مستقلة وتجارب تطبيقية على منصات «غوغل إيجينت سبيس» و«غوغل جيميناي».

وتضمن برنامج زيارة شركة «بالانتير» استعراض رؤى الشركة وتطبيقاتها الذكية واستراتيجياتها في مجال مستقبل الشراكات القائمة على البيانات وجلسة حوارية ضمت نوم برسكي، نائب الرئيس التنفيذي، وآكي جاين رئيس شركة بالانتير USG، أدارها سعيد الفلاسي، المدير التنفيذي لمركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي.

وأتاحت OpenAI عروضاً تفاعلية لتجربة إماراتية جديدة لـ«تشات جي بي تي»، وشاركت رؤاها المستقبلية ووجهات النظر حول التحول الرقمي في الإمارات، بينما أتاح مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي فرصة النقاش حول تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون البناء.

كما تعرف الوفد الإماراتي إلى أحدث التقنيات المتقدمة في شركة «إنفيديا» واطلع على وحدات معالجة الرسوميات والبنية التحتية لمراكز البيانات التي تشغل تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة، إضافة للتعرف على منصة «بيلد إنفيديا» التي توفر تحليلات فيديو فورية وحلول ذكية لمراقبة أداء المصانع.

واطلع الوفد الإماراتي خلال زيارة مقر «أمازون» على الذكاء الاصطناعي التفاعلي والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، فيما استعرضت شركة «ديلويت» أفضل الممارسات الرقمية التي تدعم نجاح المؤسسات.

وفي آخر محطات الرحلة، زار الرؤساء التنفيذيون للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات مقر شركة مايكروسوفت، حيث ناقش الوفد مستقبل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

