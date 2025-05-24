آمنة الضحاك: عازمون على تقديم كل أشكال الدعم للمزارعين

كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن تفاصيل فعاليات وأجندة «المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2025»، الذي ينعقد برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بهدف تحقيق رؤية دولة الإمارات الرامية إلى دعم قطاع الزراعة المحلي وزيادة مساهمته في تعزيز الأمن الغذائي الوطني المستدام.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بأبراج الإمارات في دبي، بحضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وعدد من قيادات وزارة التغير المناخي والبيئة، وممثلي وسائل الإعلام المحلية، شهد الإعلان عن تفاصيل أجندة وفعاليات الحدث.

وأبرز المبادرات وورش العمل التي يتضمنها، والجهات المشاركة في المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي، الذي ينعقد في مركز أدنيك العين، خلال الفترة من 28 إلى 31 مايو الجاري.

المزارع المواطن

وخلال كلمتها، أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، أن المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي يمثل منصة وطنية استراتيجية تعزز من تمكين المزارعين المواطنين، وتحفّز الابتكار في القطاع الزراعي، بما يدعم منظومة الأمن الغذائي المستدام لدولة الإمارات.

وقالت معاليها: «المزارع المواطن هو جوهر هذا المؤتمر، ونسعى إلى تقديم كل أشكال الدعم له، سواء عبر الشراكات، أو تسهيل الوصول إلى المعرفة، أو تمكينه من عرض منتجاته وخبراته، لأن الأمن الغذائي لا يتحقق بدون مزارع واثق ومدعوم».

وعن أبرز مخرجات الحدث، أوضحت معالي الضحاك أن: «المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي منصة استراتيجية لتعزيز التحول الزراعي في الدولة، ونسعى من خلاله إلى تحقيق مخرجات محورية تشمل إبراز الإمكانات الزراعية الوطنية، ودعم المزارعين المواطنين.

وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة مثل الزراعة الذكية والعمودية. كما نسعى إلى رفع كفاءة الإنتاج المحلي عبر تقديم حلول مبتكرة للتحديات المناخية والمائية، إلى جانب تعزيز مكانة المحاصيل المحلية في الأسواق. ويمثل إشراك المجتمع بمختلف فئاته أحد أهم أهدافنا لترسيخ الزراعة كثقافة مجتمعية.

كما نطمح إلى تقديم نموذج إماراتي عالمي يحتذى به في الاستدامة الزراعية، بفضل خططنا ومبادراتنا النوعية وتعاونا مع جميع الجهات ذات الصلة، إذ نأمل أن يكون هذا الحدث نقطة تحول تلهم الجميع وتسهم في بناء مستقبل زراعي مستدام لدولة الإمارات والعالم».

المتحف الزراعي

وكشفت معالي الضحاك، عن إطلاق «المتحف الزراعي الوطني»، الذي سيُقام ضمن فعاليات الحدث ليكون أول مساحة وطنية مخصصة لرواية تاريخ الزراعة في الدولة، وتوثيق تطورها من الزراعة التقليدية إلى الزراعة الذكية والمستدامة.

وسيضم المتحف مجموعة من المعروضات التفاعلية، والمجسمات التوثيقية، ووسائط رقمية تتيح للزوار من جميع الأعمار التعرف على التحولات التي شهدها القطاع، والجهود التي بذلتها الدولة في سبيل تطويره، مع إعطاء الزوار لمحة عن الخطط المستقبلية لتطوير الزراعة الذكية وتطبيقاتها على أرض دولة الإمارات.

وقالت معالي الضحاك في هذا الصدد: «نريد لهذا المتحف أن يكون مساحة إلهام للأجيال الجديدة، ونافذة يطّلع من خلالها المجتمع على عمق تجربة الإمارات الزراعية».

زراعة مستدامة

كما كشفت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، عن أسماء الشركاء والرعاة الرئيسيين للحدث، مؤكدة أن نجاح النسخة الأولى يعتمد بشكل كبير على قوة الشراكات الوطنية والدولية التي تم بناؤها لدعم المزارعين المحليين وتعزيز منظومة الزراعة المستدامة في الدولة.

وقالت معاليها: «شركة «سلال» هي الراعي الماسي للمؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2025. هذه الشركة الوطنية الرائدة في الحلول الزراعية وسلاسل الإمداد تمثل أحد أبرز محركات التقدم في قطاع الزراعة، ووجودها معنا يمثل إثراء حقيقياً لمحتوى وأهداف الحدث.

كما يسعدنا الإعلان عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) كراعٍ بلاتيني، وهو تعاون استراتيجي يعكس التزام دولة الإمارات بالتنسيق مع المنظمات الدولية لدعم الأمن الغذائي محلياً وعالمياً».

وأضافت معاليها: «يسرنا كذلك الإعلان عن شراكتنا مع «مزارع العين» و«اللولو للتجزئة» كراعيين ذهبيين للحدث، بجانب «تريندز للبحوث والاستشارات» كشرك بحثي. تعكس تلك الشراكات إضافة هامة للحدث للخروج بأهم النتائج والبناء عليها من أجل مستقبل زراعي مستدام لدولة الإمارات».

وأعلنت كذلك معالي الضحاك عن شبكة أبوظبي للإعلام كشريك إعلامي رئيسي للحدث، ومنصة «ضواحي العين الرقمية» الشريك الإعلامي الرقمي الشاب.

منصة لتمكين الشباب

وأشارت معالي الضحاك إلى أن «مجلس شباب الإمارات للزراعة» الذي تم إطلاقه بالتعاون بين وزارة التغير المناخي والبيئة والمؤسسة الاتحادية للشباب سيكون منصة لتمكين الشباب خلال المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي.

وإشراكهم في صنع سياسات القطاع الزراعي، وتشجيعهم على تبني أفكار مبتكرة تسهم في تعزيز الأمن الغذائي، وأضافت: «الشباب هم عماد المستقبل، وسنوفر لهم الفرص لقيادة التغيير في هذا القطاع الحيوي».

ووجّهت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك دعوة عامة للمجتمع الإماراتي بكافة فئاته للمشاركة في المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي. وأوضحت أن المؤتمر يستهدف فتح قنوات حوار حقيقية بين المزارعين، وصنّاع القرار، والخبراء، والجمهور، ما يعكس التوجه الشامل نحو إشراك المجتمع في رسم مستقبل الزراعة.

التحول الزراعي

وأوضحت معالي الضحاك أن برنامج أجندة وفعاليات المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي يعكس روح التحول الزراعي من خلال أجندة متكاملة وشاملة مضيفة: «تمتد أجندة الحدث على مدار أربعة أيام.

ويشارك فيها أكثر من 75 متحدثاً من بينهم عدد من أصحاب المعالي الوزراء، وكبار المسؤولين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص وخبراء وأكاديميون ومبتكرون، وتضم أجندة الحدث أكثر من 35 كلمة وجلسة حوارية وعروض تقديمية.

والعديد من ورش العمل والمحاضرات، إلى جانب فعاليات تعليمية ومجتمعية ومعارض مصاحبة. أما بالنسبة لورش العمل، فيبلغ عددها حوالي 35 ورشة مقسمة إلى 11 ورشة متخصصة للمزارعين، و24 ورشة عمل لأفراد المجتمع».

وقالت معالي الضحاك، إن المؤتمر يشهد مشاركة 22 جهة اتحادية وحكومية معنية بقطاع الزراعة والغذاء، بجانب أكثر من 40 شركة خاصة، وأكثر من 20 شركة ناشئة تعمل في مجال الزراعة..

ومن الجانب الأكاديمي والبحثي، تشارك 4 جامعات وطنية بقدراتها البحثية الهائلة لتكون إضافة علمية مميزة للمؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي، بالإضافة إلى العديد من المدارس، ليصل عدد الطلبة المشاركين في الفعاليات وورش العمل إلى أكثر من 1000 طالب وطالبة.

وسيحتضن المعرض - المقام على مساحة تبلغ 20 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية تصل إلى 11 ألف شخص - عدة مناطق متخصصة تتسم بالشمولية والابتكار، ومن أبرزها «معرض المزارعين» الذي يسلط الضوء على المحاصيل المحلية، مع تركيز خاص على منتجات النحالين والعسل الإماراتي عالي الجودة.

وسيختتم الحدث في يومه الرابع تحت شعار «الابتكار وريادة الأعمال» بجلسات حول تسريع ريادة الأعمال في القطاع الزراعي، وتمويل المشاريع الزراعية بين الواقع والتحديات وتحويل الأفكار الريادية إلى مشاريع قابلة للتطبيق، إلى جانب إطلاق «ملتقى الإرشاد الزراعي الوطني الأول».