هزاع بن زايد يؤكد أهمية مواصلة تطوير الخدمات المجتمعية في العين

استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وفداً من دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، برئاسة محمد علي الشرفاء، رئيس الدائرة، للاطلاع على أبرز مشاريع البنية التحتية التي تنفذها الدائرة بالتعاون مع شركائها من مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في منطقة العين.

وجرى خلال اللقاء، الذي يأتي في إطار متابعة سموه لمستجدات المشاريع التنموية الشاملة في منطقة العين، الاطلاع على المبادرات والخطط الحالية والمستقبلية لتعزيز منظومة البنية التحتية والارتقاء بالخدمات المجتمعية، دعماً لجهود تحسين جودة حياة أفراد المجتمع.

مشاريع

واستمع سموه إلى شرح مفصل من أعضاء الوفد حول أهم المشاريع الحيوية التي تشمل تطوير شبكات الطرق والمواصلات، ورفع كفاءة الخدمات البلدية، ومشاريع تطوير المرافق العامة، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة في منطقة العين.

وأكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، أهمية مواصلة تطوير الخدمات المجتمعية من خلال مشاريع البنى التحتية التي تهدف إلى خدمة المجتمع ودفع مسيرة التطور في المنطقة، مشيداً سموه بالجهود التي تبذلها دائرة البلديات والنقل لتنفيذ رؤية القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في تطوير وبناء بنية تحتية متطورة تلبي تطلعات المواطنين والمقيمين.

وأعرب أعضاء الوفد عن شكرهم لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان على دعمه المتواصل ومتابعته المستمرة لمختلف المشاريع والمبادرات التنموية، مؤكدين حرص الدائرة على تبني أفضل معايير الجودة في المشاريع الحالية والمستقبلية بما يخدم أهداف الرؤية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في منطقة العين.

حضر اللقاء الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومحمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، وحمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، وراشد مصبح المنعي، مدير عام بلدية مدينة العين، والمهندس ميسرة محمود عيد، المدير العام لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية.