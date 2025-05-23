10 ملايين درهم دعماًلـ «وقف الحياة» من أحد رواد العطاء

قدم أحد رواد العطاء في دولة الإمارات، مبلغ 10 ملايين درهم لحملة «وقف الحياة»، لدعم المصابين بالأمراض المزمنة، التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر «أوقاف أبوظبي»، تحت شعار «معك للحياة».

وتأتي هذه المساهمات من الأفراد والمؤسسات في سياق الحراك الخيري الذي أحدثته حملة «معك للحياة»، بما يجسد ثقافة البذل والعطاء الراسخة في مجتمع الإمارات، وحرص أفراده على دعم المبادرات الخيرية والإنسانية التي تطلقها دولة الإمارات، وفي مقدمها الحملات الهادفة إلى تعزيز الرعاية الصحية المستدامة للفئات الأكثر احتياجاً، ومساندة المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج.

من جهة أخرى، أعلنت هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر «أوقاف أبوظبي»، عن إطلاق «أوقاف أبوظبي ـ المركز المجتمعي»، باكورة مشاريعها ضمن حملة «وقف الحياة» لدعم المصابين بالأمراض المزمنة.

ويجمع «أوقاف أبوظبي ـ المركز المجتمعي»، الذي تبلغ تكلفته 50 مليون درهم، بين التسوق، والترفيه، والثقافة، ليكون منصة حيوية متكاملة للتفاعل المجتمعي، ويُعد هذا المشروع الطموح تجربة فريدة تجمع بين المساحات العصرية والهوية الإماراتية، لتلبية احتياجات السكان والزوار، وتعزيز الاقتصاد والتماسك الاجتماعي. وتخطط «أوقاف أبوظبي» لإقامة المشروع في مدينة أبوظبي.

وقال معالي عبدالحميد محمد سعيد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر «أوقاف أبوظبي»، إن إطلاق حملة «وقف الحياة»، يرسخ نموذجاً مهماً في العمل من أجل استدامة الدعم للمصابين بالأمراض المزمنة، من غير القادرين على توفير تكاليف العلاج، وفي سبيل استدامة توفير خدمات الرعاية الصحية المقدمة لهم.