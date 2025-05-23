محمد الشرقي: الاستدامة البيئية من أولويات رؤية الإمارات المستقبلية

كرمت جامعة الدول العربية، ممثلة بأمينها العام الدكتور أحمد أبو الغيط، سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بجائزة الشخصية العربية الرائدة في التنمية المستدامة، في حفل اليوم العربي للاستدامة 2025، تحت شعار «تعزيز الوعي بأهمية الاستدامة فى المنطقة العربية» في مقر الجامعة بالقاهرة.

وقال سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في كلمة رئيسة ألقاها خلال الافتتاح: «في عالم اليوم، حيث المتغيرات والتحديات، نقف أمام مسؤولية واحدة، وهدف واحد، وهو العمل الجاد معاً نحو تطبيق أفضل الممارسات البيئية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أهم القطاعات الحيوية التي تخدم الإنسان».

وأضاف سموه: «لقد حرصت الإمارات، أن تكون الاستدامة البيئية من أولويات رؤيتها المستقبلية، وركيزة أساسية ضمن استراتيجيات التنمية الوطنية لدولة الإمارات، انطلاقاً من دورها المحوري في التأثير على استقرار الأفراد، وتمكين المجتمع، ودعم النمو الاقتصادي وازدهاره».

أمسية

من جهة أخرى شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي الأمسية الشعرية لدارة الشعر العربي بالفجيرة، وكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف في القاهرة بمقر الكلية.