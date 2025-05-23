منصور بن محمد: تعزيز أدوار أصحاب الهمم في الحراك الثقافي والاجتماعي ومسيرتنا التنموية

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية المجتمع في دبي ومبادرات «مسير» التابعة لمؤسسة أولادنا، بهدف تعزيز التنسيق المجتمعي، وتوسيع دائرة الشراكات المؤسسية في دعم وتمكين أصحاب الهمم، من خلال برامج ومبادرات ثقافية وتوعوية، تفتح مسارات جديدة للاندماج والمشاركة المجتمعية الفاعلة.

وقال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة على حساب سموه في منصة «إكس»: «شهدت توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية المجتمع ومبادرات «مسير» لتعزيز التلاحم المجتمعي وتمكين أصحاب الهمم، وتعزيز التعاون لنشر الوعي المجتمعي وتفعيل المبادرات الثقافية والمعرفية ذات الصلة..

مستمرون بالعمل لتحقيق كافة مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، وعازمون على تعزيز أدوار أصحاب الهمم كمساهمين فاعلين في الحراك الثقافي والاجتماعي ومسيرتنا التنموية الشاملة».

وقعت المذكرة عن الهيئة ميثاء محمد الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي، وعن مبادرات «مسير» بدور سعيد الرقباني، المدير العام للمبادرات، وذلك بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية والمجتمعية ذات العلاقة.

رؤية واضحة

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن الشراكة مع «مسير» تمثل نموذجاً فاعلاً لتوسيع الأثر الاجتماعي عبر أدوات التوعية والتمكين المجتمعي.

وقالت: «دبي تنطلق من رؤية واضحة في أجندتها الاجتماعية 33، تؤمن بأن التلاحم المجتمعي لا يتحقق إلا بإشراك جميع فئات المجتمع، وفي مقدمتهم أصحاب الهمم. هذه الشراكة تسهم في بناء بيئة ثقافية واجتماعية، تتيح التعبير عن القدرات، وتفتح المجال أمام فرص المشاركة المجتمعية الهادفة».

مبادرات نوعية

وأوضحت ميثاء الشامسي أن المذكرة تمثل امتداداً لنهج الهيئة في إشراك المجتمع المدني في تحقيق الأثر، وقالت: «من خلال التعاون مع «مسير» نعمل على تطوير مبادرات نوعية في التوعية والثقافة والفن، تفتح المجال أمام أصحاب الهمم ليكونوا جزءاً حيوياً من النسيج المجتمعي، وهو ما يتماشى مع التوجهات الحكومية في جعل العمل المجتمعي التخصصي إحدى ركائز التنمية المستدامة».

تفاعل مجتمعي

من جهتها أكدت بدور سعيد الرقباني أن هذه الشراكة تشكل أساساً لتفعيل دور أصحاب الهمم كونهم قادة رأي ومساهمين في الحراك الثقافي والاجتماعي.

وقالت: «نعمل مع هيئة تنمية المجتمع على تصميم مبادرات تحتفي بالهوية وتُبرز التنوع، مثل حفل الموهوبين وأسبوع الأصم العربي، وخلوات أصحاب الهمم. ونسعى إلى إيصال رسائل التمكين، من خلال الفعل والتفاعل المجتمعي المباشر».

تبادل معرفة

وبموجب مذكرة التفاهم يعمل الطرفان على تنفيذ برامج ومبادرات معرفية وثقافية مشتركة، تشمل تنظيم فعاليات مجتمعية لرفع الوعي مثل «أسبوع الأصم العربي»، و«اليوم العالمي للغة الإشارة».

وكذلك تطوير برامج تكشف عن المواهب والقدرات الفنية لأصحاب الهمم، وعقد خلوات حوارية،تجمع أصحاب الهمم مع ممثلي الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات النفع العام، كما تشمل تبادل المعرفة والخبرات والدراسات ذات العلاقة بمجالات الدمج والتوعية المجتمعية.

وتُعد هذه الشراكة خطوة داعمة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، لا سيما في محاور العدالة الاجتماعية، وإشراك الفئات الأكثر عرضة، وتفعيل الأثر المجتمعي عبر التوعية والتمكين.

حصة بوحميد:

نموذج فاعل لتوسيع الأثر الاجتماعي عبر أدوات التوعية والتمكين المجتمعي

بدور الرقباني:

إيصال رسائل التمكين من خلال الفعل والتفاعل المجتمعي المباشر