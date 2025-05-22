«الوطنية لحقوق الإنسان» تدشن أولى جلسات مختبر التشريعات

دشنت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، أولى جلسات «مختبر التشريعات»، بمناقشة «القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2023 بشأن الصحة النفسية»، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال.

كما شارك في الجلسات، الدكتور سالم عبدالرحمن الدرمكي، مستشار معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع، والدكتورة سعاد المرزوقي، أستاذ علم النفس الإكلينيكي، والدكتورة فاطمة المنصوري، استشاري الطب النفسي، وعادل الفلاسي، ناشط في مجال الصحة النفسية.

ويأتي تدشين «مختبر التشريعات»، باعتباره مبادرة نوعية، تستهدف تعزيز النقاش القانوني والتشريعي مع المتخصصين والمعنيين بمجال حقوق الإنسان.

وتكتسب أهمية مناقشة قانون الصحة النفسية، كونه صدر في نوفمبر 2023، ومرور عام منذ تفعيله في مايو 2024، ما يجعل الفرصة سانحة لاستعراض الجوانب الحقوقية المتعلقة به، وكذلك العمل على وضع التوصيات الملائمة من منظور «الحق في الصحة النفسية».

وترأس مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، جلسات «مختبر التشريعات»، كما استعرض الدكتور سعيد الغفلي الأمين العام للهيئة، منهجية مختبر التشريعات، وشاركت أميرة الصريدي، عضوة مجلس الأمناء، بكلمة حول مفهوم الحق في الصحة النفسية.

وقال مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان «يأتي تدشين مختبر التشريعات الأول، في إطار سعي الهيئة لممارسة اختصاصاتها الأصيلة، والمتعلقة بتقديم المقترحات، ورفع التوصيات المتعلقة بالجوانب القانونية والتشريعية من منظور حقوقي».