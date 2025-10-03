ذياب بن محمد: الاستثمار في رأس المال البشري رؤية مستقبلية للتقدّم المستدام

أعلن برنامج خبراء الإمارات عن القائمة الجديدة للموجهين في الدفعة الرابعة من البرنامج، الذي تم تطويره في عام 2019، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

ويواصل سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، جهوده لمتابعة التوجه الاستراتيجي لضمان مواءمة برنامج خبراء الإمارات مع الأولويات الوطنية للدولة.

وشدّد سمو الشيخ ذياب بن محمد على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، وإعداد جيل من الخبراء المتخصصين في القطاعات المستهدفة، وذلك ضمن رؤية الدولة المستقبلية، ممن يمتلكون القدرة على دفع عجلة التقدّم المستدام في مختلف المجالات الحيوية.

وأكد سموّه أن برنامج خبراء الإمارات يقوم بدور محوري في رفد القطاعات الوطنية بالكفاءات والمهارات اللازمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، بما يضمن استدامة التنمية، وتلبية الطلب المتزايد على الكوادر الإماراتية في المجالات المهمة، لتحقيق الأولويات الوطنية.

أدوار رائدة

ويعدّ البرنامج منصة للخبراء المتخصصين الإماراتيين، ممن يرغبون في القيام بأدوار رائدة في تحوّل قطاعات النمو المستقبلية، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية للدولة.

ويضم البرنامج 25 موجهاً من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، بمن فيهم أعضاء من مجلس الوزراء، وسيقدمون الدعم لخبراء برنامج خبراء الإمارات، بشأن تطورهم المهني، وتزويدهم بالرؤى الاستراتيجية التي تدعم هذا التطور.

ويعمل البرنامج منذ انطلاقته على تمكين الخبرات الإماراتية في القطاعات الناشئة والمستقبلية، كما يُجسّد رؤية القيادة الرشيدة في إعداد جيل جديد من الخبراء الوطنيين القادرين على تحقيق تطلعات الدولة في مختلف المجالات الحيوية.

تطوير الكفاءات

وأكد أحمد طالب الشامسي، مدير برنامج خبراء الإمارات، أهمية البرنامج في تطوير الكفاءات الإماراتية، وتعزيز الخبرات المحلية، ودعم تنافسية دولة الإمارات على الصعيدين المحلي والعالمي.

وتضم قائمة الموجهين نخبة من أبرز الأسماء في القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات، ومن بينهم: معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة.

ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة، والأمين العام لمجلس الوزراء.

كما تضم هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، وعبدالله أحمد بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وعمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، والمهندس سالم بطي القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، ومنى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، ورزان خليفة المبارك، العضو التنفيذي المنتدب - صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية، رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN).

وتضم القائمة أيضاً، خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، والدكتورة نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي، ومعالي حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، مجموعة إيدج، وجاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب، شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، وبدر جعفر، المبعوث الخاص لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، دولة الإمارات.

وطلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية، وشايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث»، وبينج شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي 42، والدكتور أندرو جاكسون، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي لمجموعة جي 42.