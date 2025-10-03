انطلاق الدورة الـ 14 لملتقى خدمات كبار السن في الشارقة

شهد الشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، صباح أمس، انطلاق فعاليات ملتقى خدمات كبار السن في دورته الـ 14، بشعار «عطاء يتجدد وقيادة لا تنتهي»، والذي تنظمه دائرة الخدمات الاجتماعية، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

وشهد حفل الافتتاح إطلاق منصة «سينيور إكس»، وهي منصة رائدة تحتفي بحكمة كبار السن وإنجازاتهم ورحلاتهم الملهمة، وتهدف إلى بناء جسور التواصل بين الأجيال، من خلال تسليط الضوء على قصص المرونة والابتكار والمساهمة بعد سن الستين، وتطمح المنصة إلى أن تصبح مرجعاً للحوار الهادف والإلهام، وتقدير كبار السن حول العالم.

وألقى أحمد ناصر النقبي، المدير التنفيذي لقطاع شؤون الفروع في دائرة الخدمات الاجتماعية، كلمة الافتتاح، رحب في مستهلها بالحضور في الملتقى، الذي وصفه بأنه يجسد رؤية إمارة الشارقة في تمكين كبار السن.

وأكد النقبي أن استدامة هذا الملتقى هو نهج رائد، تتبناه إمارة الشارقة لتقديم أرقى الخدمات لكبار السن، وذلك انطلاقاً من الرؤية الحكيمة والدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لترسيخ مكانة الإمارة نموذجاً عالمياً في بناء مجتمع متماسك، يقدر كبار السن ويمنحهم المكانة المرموقة.