الإمارات تشارك أبناء الجالية العراقية الاحتفاء بموروثهم غداً

تشارك دولة الإمارات أبناء الجالية العراقية بالدولة الاحتفاء بموروثهم الحضاري والثقافي العريق، خلال احتفالية جماهيرية كبرى، تقام بدبي غداً، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والدكتور مظفر مصطفى الجبوري، سفير جمهورية العراق لدى الدولة، ونخبة من الدبلوماسيين والشخصيات الاقتصادية والاجتماعية من الجالية العراقية في الدولة.

علاقات تاريخية

وتهدف الاحتفالية الكبرى، التي تنظمها صفحة «الإمارات تحب العراق»، إلى الاحتفاء بالعلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين الشقيقين، وتعزيز علاقات الصداقة بين الشعبين، حيث يضم برنامج الاحتفالية فعاليات متنوعة، لتسليط الضوء على ثقافة وتراث العراق وفنونه، ومساهمات الجالية العراقية في مسيرة التنمية المستدامة، التي تشهدها دولة الإمارات.

كما يأتي تنظيم الحدث في سياق العلاقات التاريخية والأخوية، التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية العراق، وما تشهده من نمو متواصل في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي، وما يرتبط بذلك من برامج ومبادرات، تعزز التبادل المعرفي، وتتيح فرصاً أوسع لقطاعي الأعمال والإبداع لدى الجانبين.

وتتضمن الاحتفالية، التي يستضيفها مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، ومن المتوقع أن تستقطب نحو 10 آلاف شخص، برنامجاً متنوعاً من الفعاليات الثقافية والفنية والعروض الموسيقية والأنشطة التراثية، التي تعبر عن مختلف جوانب تاريخ وثقافة وموروث العراق.

ويعكس تنظيم هذا الحدث المتميز حرص دولة الإمارات على تعزيز أواصر التعاون والمحبة مع شعوب مختلف الدول الشقيقة والصديقة، وترسيخ قيم التسامح بين كل شعوب العالم، من خلال مشاركتها احتفالاتها ومناسباتها الوطنية والتاريخية والثقافية.

كما يترجم تنظيم الفعالية النجاح، الذي حققته دولة الإمارات في توفير بيئة من التعايش والانفتاح والانسجام، تتيح للجميع العيش بسلام وتناغم، حيث تعتبر الإمارات نموذجاً عالمياً، يحتذى به في احترام التنوع الثقافي، وبما يرسخ نهجها في تعزيز التعايش والتمازج والتواصل بين الشعوب.

وتضم فقرات المهرجان، الذي يتضمن فقرة تكريمية لنماذج بارزة من أصحاب الإنجازات من أبناء الجالية العراقية المقيمة بالإمارات، برنامجاً ثريّاً، يزاوج بين الترفيه والثقافة والحرف.

حيث يعيش الزوار أجواء مستلهمة من خصوصية تاريخ العراق وثقافته وحضارته، عبر عروض فنية حية للموسيقى والمقامات والرقصات الشعبية، والعروض الحية للعائلات والأطفال، إلى جانب معارض للحِرَف اليدوية والمنتجات الإبداعية، التي تشتهر بها المدن العراقية على تنوعها، وأكشاك لبيع المأكولات التقليدية وتجارب تفاعلية، تُقرّب الجمهور من تفاصيل التراث العراقي.

وتحرص قيادة البلدين على دعم العلاقات الأخوية وتنمية التعاون والعمل المشترك في جميع المجالات، بما يحقق مصالحهما المتبادلة، ويعزز التنمية والازدهار لشعبيهما، خصوصاً الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، وغيرها من المجالات والفرص المتاحة لتطويرها إلى مستويات أرحب.