محمد الشرقي يؤكد استعداد الفجيرة للمساهمة بفاعلية في الفضاء الأطلسي

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، استعداد إمارة الفجيرة للمساهمة بفاعلية في الفضاء الأطلسي الجديد، بحكم موقعها الجغرافي الحيوي، مشدداً على أهمية المحافل الدولية التي تجمع صناع القرار حول العالم في تفعيل الحوار المشترك بين الدول، وبحث الفرص التنموية التي تسهم في تحقيق ازدهار المجتمعات، وتحسين جودة حياة الإنسان، والتطلع إلى مستقبل أفضل للبشرية.

جاء ذلك خلال حضور سموه افتتاح الدورة الأربعين من منتدى «كرانس مونتانا» بمدينة الرباط في المملكة المغربية، حيث ألقى سموه كلمة رئيسية بين فيها أن المنتدى يمثل فضاء لالتقاء أكثر اقتصادات العالم ديناميكية وحداثة لبحث الشراكات والفرص المستقبلية في مجال الطاقة والتجارة والمعادن الحيوية، مشدداً على أهميته في تفعيل نموذج عالمي للتعاون والحوار في الفضاء الأطلسي الجديد.

وأشار سمو ولي عهد الفجيرة إلى الأهمية الاستراتيجية جغرافياً لإمارة الفجيرة وموقعها بوصفها جسراً نشيطاً يسهل ويمكّن ويحمي حركة التجارة العالمية والأفكار التطويرية والمشاريع التنموية.

وأوضح سموه أن مساهمة إمارة الفجيرة في الفضاء الجديد واضحة، مشيراً إلى موقعها الحي في قلب صناعات الشحن واللوجستيات العامة الذي يمكنها من أن تكون صلة آمنة وموثوقة بين الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم الأوسع.

وقال سموه: «يجب أن يكون الفضاء الأطلسي الجديد أكثر من مجرد سوق، فالمنطقة من الغرب إلى الشرق عرفت الكثير من الانقسامات والتحديات التي لا تزال قائمة، ولذلك وبينما ننظر إلى المستقبل، علينا ألا نغفل دروس الماضي.

فالتاريخ يوضح أن السلام المستدام يقوم على الثقة والحوار والاحترام المتبادل وليس على المواجهة، وهنا يمكن للأطلسي الجديد أن يشكّل نموذجاً لمجتمع حقيقي، وفضاء يعزز فيه الحوار، وتُجسَر فيه الفجوات، ويقودنا فيه هدف مشترك نحو إنجازات جديدة».

وعلى هامش أعمال المنتدى شهد سمو ولي عهد الفجيرة توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المملكة المغربية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات علوم الأرض والثروات المعدنية وتبادل الخبرات.

وذلك في إطار العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية، وحرص الجانبين على توسيع آفاق الشراكة العربية في القطاعات الحيوية المرتبطة بالتنمية المستدامة.

توقيع

وقع المذكرة المهندس علي محمد قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، والمهندس محمد أوحميد الكاتب العام لقطاع الانتقال الطاقي بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بحضور الدكتورة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالمملكة المغربية.

وقد أشاد السفير جان بول كارترون، رئيس منتدى كرانس مونتانا، في كلمته الترحيبية خلال انطلاق أعمال المنتدى، بالمشاركة المتميزة لسمو ولي عهد الفجيرة.