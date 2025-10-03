توسع قطاعات «ويتيكس» يدفع الاقتصاد نحو آفاق جديدة

ويركز المعرض هذا العام على آخر ابتكارات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الداعمة للتنقل الأخضر والتحول الرقمي والاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة.
اقتصاد مزدهر
ويعمل المعرض على ترسيخ مكانة دولة الإمارات بوصفها شريكاً موثوقاً في جهود صياغة مستقبل أكثر استدامة ومرونة للجميع، من خلال دفع اقتصادنا المزدهر نحو آفاق جديدة.
وتمكين الشركات الوطنية والمحلية، وتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دولتنا ودول العالم. ويدعم المعرض تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، وترجمة الطموحات المناخية الوطنية والعالمية إلى واقع ملموس.
وعلى ضوء التغيرات العالمية المتسارعة وارتفاع الحاجة الملحة لحلول فورية ومبتكرة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة، تزداد أهمية المعرض سنوياً بوصفه منصة عالمية لتبادل الإنجازات المحققة في هذا المضمار، وحشد الجهود للمحافظة على الموارد وإزالة الكربون وتسريع التحول الرقمي».
حلول مبتكرة
ويجسد التزام دولة الإمارات بتعزيز الاستثمار في الحلول المبتكرة والتقنيات النظيفة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتنقل الأخضر والتحول الرقمي، من أجل تسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام، لافتاً إلى دور المعرض كمحطة رئيسية في دعم مستهدفات دولة الإمارات بمجال الاستدامة والحياد المناخي.
منصة حيوية
كما أنه يجسد النهج المتكامل لدولة الإمارات في مواءمة النمو الصناعي مع أهداف الاستدامة وتعزيز الاستثمار في التقنيات النظيفة والحلول المتطورة، بوصفها ركيزة أساسية للاقتصاد الأخضر وحجر الأساس لتطوير بنية تحتية ذكية وبناء مدن جاهزة للمستقبل.
وبفضل رؤية القيادة الرشيدة، تستمر دولة الإمارات في تسريع تبنّي ونشر التكنولوجيا المتقدمة في القطاعات الأساسية، مرسخة لنفسها مكانة رائدة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتصنيع المستدام. ويعزز معرض «ويتيكس» هذه الجهود من خلال بناء جسور الحوار والتواصل والعمل المشترك بين الشركاء العالميين، وتعزيز التعاون وتطوير التقنيات المستدامة».
منصة محورية
ومن خلال ريادة دولة الإمارات في تطبيق تقنيات تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي والزراعة الذكية، إلى مبادراتها الطموحة في إعادة استخدام المياه المعالجة والتوسع في مشاريع الطاقة الشمسية، تثبت الدولة بشكل مستمر كيف تسهم الممارسات المستدامة في دفع عجلة النمو الاقتصادي. ويستند هذا التوجه إلى التزام راسخ بالبيئة والعمل المناخي ضمن إطار وطني يوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد وتحقيق الازدهار.
ولتجسيد رؤية النمو المستدام هذه على أرض الواقع، نتعاون مع جميع الأطراف من قطاعات وشركات ومؤسسات مجتمعية وهيئات حكومية. ويوفر معرض «ويتيكس» منصة مهمة لتبادل الخبرات واستعراض الإنجازات، بما يسرّع التحول العالمي نحو مستقبل أكثر استدامة وتحقيق الحياد الكربوني».
منتدى محوري
ويجمع المعرض نخبة من القادة والمفكرين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، ليسهم في تفعيل أطر التعاون واستكشاف حلول نوعية قادرة على تسريع خطواتنا نحو الحياد المناخي.
ولا يقتصر المعرض على عرض أحدث التقنيات، بل يمثل منتدى محورياً لمعالجة التحديات الملحّة في عصرنا. ويؤكد التركيز على الذكاء الاصطناعي والممارسات المستدامة التزامنا بتطوير قطاعات مستقبلية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمنارة للتقدم في السعي العالمي نحو مستقبل مستدام».