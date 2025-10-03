الإمارات ضمن أفضل 4 دول عالمياً في السلامة المرورية

ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اجتماع مجلس السعادة والإيجابية بوزارة الداخلية، الذي عقد في مقر الوزارة بأبوظبي.

استعرض المجلس عدداً من المشاريع والمبادرات المرتبطة بتطوير منظومة العمل المؤسسي، وتعزيز الاستعداد والجاهزية، من خلال منهجية تكاملية تقوم على العمل المشترك بين مختلف قطاعات الوزارة.

جرى الاطلاع على نتائج المؤشرات والمستهدفات الرئيسية، إلى جانب مناقشة خطط القطاعات الرئيسية في الوزارة واستعراض عدد من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية التي تركز على تعزيز الأمن ورفع مستويات الشعور بالأمان وتحسين السلامة المرورية والوقاية المجتمعية.

إلى جانب دعم جهود الوزارة في تحسين جودة الحياة وتعزيز رفاه المجتمع الإماراتي، في إطار حرص وزارة الداخلية على تبني أفضل الممارسات التي تعزز بيئة العمل الإيجابية، وتدعم استدامة التميز والابتكار في مختلف القطاعات، بما يواكب توجهات القيادة الرشيدة ورؤية دولة الإمارات المستقبلية.

واستعرض المجلس عدداً من المؤشرات المرورية، حيث سجلت الدولة إنجازاً بارزاً في مجال السلامة المرورية، إذ حلت الإمارات ضمن أفضل أربع دول عالمياً في مؤشرات السلامة المرورية لكل (100) ألف من السكان، وهو ما يعكس كفاءة السياسات المرورية والجهود التكاملية للدولة في حماية الأرواح.

وترسيخ مكانة الإمارات بين الدول الرائدة عالمياً في مجال الأمن والسلامة على الطرق. من جهة ثانية، كرم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عدداً من قادة التميز في وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة بالدولة، والمتميزين من الفائزين بجائزة الشيخ محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، وقادة فرق تصفير البيروقراطية الحكومية على مستوى الوزارة.

وقال سمو الشيخ سيف بن زايد في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة «إكس»: في ظل دعم قيادتنا الرشيدة لمسيرة التميز والابتكار وريادة الإمارات عالمياً، قمنا بتكريم قادة التميز من منتسبي وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة، إلى جانب المتميزين الفائزين بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، وكذلك قادة فرق تصفير البيروقراطية الحكومية على مستوى الوزارة، تقديراً لعطائهم وجهودهم في تعزيز ريادة العمل الحكومي.

ويأتي تكريم هذه الكوكبة من منتسبي وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة بالدولة لما تحقق من إنجازات نوعية عززت من مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، برؤية ودعم القيادة الرشيدة، التي أرست أسس التميز والابتكار في العمل الحكومي.

وتمضي الوزارة قدماً في تبني المبادرات المبتكرة، وتعميم أفضل الممارسات التي تسهم في تعزيز كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع، من خلال سياسات داعمة وكوادر وطنية مؤهلة على مواصلة مسيرة الريادة ومجالات الأمن والسلامة والتميز المؤسسي.

حضر اجتماع مجلس السعادة والإيجابية بوزارة الداخلية معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومعالي الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني بدبي.

ومعالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، واللواء سالم الشامسي، وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة، واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام شرطة أبوظبي، والقادة العامون للشرطة بالدولة، والعميد سعيد توير السويدي، الوكيل المساعد لشؤون الأمن بوزارة الداخلية، وعدد من الضباط من أعضاء المجلس.