1 أكتوبر بداية السنة القضائية في الشارقة

ورحب سموه في مستهل الاجتماع بأعضاء المجلس، مثمناً سموه العمل المتواصل لتعزيز المنظومة القضائية وتطوير خدماتها بمختلف الوسائل لتسهيل تجربة المتعاملين.
واعتمد المجلس بداية السنة القضائية، وذلك بناء على القانون رقم 7 لسنة 2025 بشأن تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة، والذي نصّ على أن تكون بداية السنة القضائية في الأول من أكتوبر من السنة، وتنتهي في شهر يونيو في السنة التي تليها، كما اعتمد المجلس عدداً من القرارات التي تصب في إطار تطوير المنظومة القضائية، وتسيير الأعمال في مختلف القطاعات القانونية والعدلية.
والمستشار أنور أمين الهرمودي، النائب العام ورئيس سلطة النيابة العامة، والقاضي الدكتورة سلامة راشد سالم تميم الكتبي، رئيس دائرة التفتيش القضائي، والقاضي عبدالرحمن سلطان بن طليعة رئيس المحاكم الاستئنافية، والقاضي الدكتور عمر عبيد الغول، رئيس المحاكم الابتدائية، والشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا، أمين عام مجلس القضاء.