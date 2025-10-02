سعود بن صقر: الابتكار الحقيقي لا يكتمل إلا إذا انعكس أثره المباشر على حياة الناس

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، إطلاق المرحلة التجريبية الأولى للحافلات ذاتية القيادة «RoboBus» في جزيرة المرجان.

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أن هذه المرحلة التجريبية تمثل محطة مهمة في الخطط المستقبلية، وتقود إلى تحقيق الازدهار، وتجسد التزامنا بتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتبني حلول نقل مبتكرة تضع الإنسان والاستدامة في صميم مسيرتنا نحو المستقبل، وتمهد الطريق نحو إيجاد نموذج حضري أكثر ذكاء وكفاءة وجودة.

وقال سموه: «تأتي هذه الخطوة ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تطوير منظومة تنقل ذكية ومتكاملة في رأس الخيمة، ترتكز على تحويل وسائل النقل من مجرد وسيلة إلى تجربة متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتوفر حلولاً صديقة للبيئة».

وأضاف سموه: «تمضي إمارة رأس الخيمة بخطى واثقة نحو المستقبل، منسجمة مع التوجهات الوطنية والعالمية في مجالات النقل الذاتي والذكاء الاصطناعي، ونحن نؤمن بأن الاستثمار في هذه التقنيات يشكل وسيلة لإحداث نقلة نوعية في مختلف جوانب الحياة».

وشدد سموه على أن الابتكار الحقيقي لا يكتمل إلا إذا انعكس أثره المباشر على حياة الناس، من خلال منظومة نقل أكثر أماناً واستدامة، وفرص اقتصادية قائمة على المعرفة.

ومدن أكثر كفاءة وازدهاراً، مشيراً سموه إلى أن المشروع ينسجم مع التوجه الوطني لدولة الإمارات نحو بناء اقتصاد رقمي مستدام قائم على المعرفة والتكنولوجيا.

وأوضح سموه أن رأس الخيمة تعد جزءاً فاعلاً من الرؤية الوطنية الطموحة لدولة الإمارات التي تستثمر في المستقبل وتضع الاستدامة والابتكار في صميم خططها وتوجهاتها، مؤكداً أن إطلاق هذه المرحلة يمثل خطوة أولى في مسيرة طويلة نحو بناء مدن ذكية متكاملة ومجتمعات أكثر تقدماً.

إلى ذلك، شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، توقيع اتفاقيتين استراتيجيتين، الأولى بين هيئة رأس الخيمة للمواصلات وشركة «وي رايد»، والثانية بين الهيئة وشركة «مرجان»، المطور الرئيسي لمشاريع التملك الحر في الإمارة، لتعزيز التعاون في تطوير حلول النقل المستقبلي.

وذلك بحضور عدد من وقّع الاتفاقية الأولى المهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، وجينيفر لي، المديرة المالية ورئيسة قسم الشؤون الدولية في «وي رايد»، في حين وقع الثانية المهندس إسماعيل حسن البلوشي، والمهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة «مرجان».