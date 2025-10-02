عمار النعيمي: مركز عجمان للمشاريع الجديدة نافذتنا على العالم

حيث اطلع سموه على سير العمل، وتعرّف إلى منظومة الخدمات التي يقدمها المركز، لدعم رواد الأعمال والمستثمرين. وتأتي الزيارة في إطار اهتمام وحرص سموه على متابعة دور المركز الحيوي في تحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ ريادة الإمارة محلياً وإقليمياً.
وطالب سموه الموظفين بضرورة مواصلة العمل بروح الفريق، كونه سرّ التميز والاستمرار بالنجاح، مشدداً على أهمية الابتكار والبحث عن أفكار جديدة، تسهم بتبسيط الإجراءات وإسعاد المتعاملين، بما يواكب توجهات حكومة عجمان الرامية لدعم الاقتصاد.
وتشجيع المشاريع الجديدة، وتعزيز مكانة الإمارة وجهة جاذبة لرواد الأعمال والمال. من جانبه، أشار الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس مركز عجمان للمشاريع الجديدة إلى أن المركز حقق خلال عام واحد على تأسيسه، قفزات نوعية.
حيث بلغ عدد الشركات المسجلة أكثر من 5.000 شركة من 150 جنسية مختلفة، تضم نحو 7.000 مستثمر، فيما وصلت نسبة رضا المتعاملين إلى 96 %، بفضل سرعة إنجاز المعاملات.