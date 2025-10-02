عمار النعيمي: مركز عجمان للمشاريع الجديدة نافذتنا على العالم

زار سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، مركز عجمان للمشاريع الجديدة ـ منطقة حرة (ANCFZ).

حيث اطلع سموه على سير العمل، وتعرّف إلى منظومة الخدمات التي يقدمها المركز، لدعم رواد الأعمال والمستثمرين. وتأتي الزيارة في إطار اهتمام وحرص سموه على متابعة دور المركز الحيوي في تحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ ريادة الإمارة محلياً وإقليمياً.

وأشاد سمو ولي عهد عجمان بجهود موظفي المركز، وبالسرعة بتقديم الخدمات، وتسهيل إجراءات إصدار الرخص التجارية، مضيفاً سموه: «أنتم وجه عجمان الاقتصادي، والجهد الذي تبذلونه محل تقدير كبير، ونرى أثره في رضا المتعاملين، نفتخر بكم، وبالطريقة التي تستقبلون بها المستثمر، وتُنجزون معاملته بكفاءة واحترافية».

وأكد سموه أن المركز أصبح نافذة حيوية لعجمان على العالم، حيث اختارت شركات من 150 جنسية تأسيس أعمالها من خلاله، مشيراً إلى أن نجاح المركز في جذب آلاف الشركات خلال عام واحد، يمثل إنجازاً كبيراً، يعزز مكانة الإمارة وجهة استثمارية رائدة.

وطالب سموه الموظفين بضرورة مواصلة العمل بروح الفريق، كونه سرّ التميز والاستمرار بالنجاح، مشدداً على أهمية الابتكار والبحث عن أفكار جديدة، تسهم بتبسيط الإجراءات وإسعاد المتعاملين، بما يواكب توجهات حكومة عجمان الرامية لدعم الاقتصاد.

وتشجيع المشاريع الجديدة، وتعزيز مكانة الإمارة وجهة جاذبة لرواد الأعمال والمال. من جانبه، أشار الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس مركز عجمان للمشاريع الجديدة إلى أن المركز حقق خلال عام واحد على تأسيسه، قفزات نوعية.

حيث بلغ عدد الشركات المسجلة أكثر من 5.000 شركة من 150 جنسية مختلفة، تضم نحو 7.000 مستثمر، فيما وصلت نسبة رضا المتعاملين إلى 96 %، بفضل سرعة إنجاز المعاملات.

وقال، إنّ المركز يمتلك شبكة تضم أكثر من 1.000 وكيل تجاري حول العالم، إلى جانب شراكات مع مجموعة من البنوك، لتوفير حلول تمويلية ومصرفية متكاملة لرواد الأعمال.