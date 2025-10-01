الإمارات توسع التعاون لاستكشاف آفاق جديدة في الفضاء

تشارك دولة الإمارات، ممثلةً في وكالة الإمارات للفضاء، مركز محمد بن راشد للفضاء، وعدد من الجهات والشركات الوطنية، في أعمال المؤتمر الدولي السادس والسبعين للملاحة الفضائية، الذي يُقام في مدينة سيدني الأسترالية من 29 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2025.

والذي يأتي تحت شعار «الفضاء المستدام: الأرض القادرة على الصمود». وتأتي هذه المشاركة في إطار التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الدولي واستكشاف آفاق جديدة في قطاع الفضاء.

وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء: «تعكس مشاركتنا في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم استدامة قطاع الفضاء، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال بما يخدم دولنا والإنسانية جمعاء، حيث يوفر هذا المؤتمر العالمي منصة مهمة لتبادل المعارف والتجارب والخبرات بين الدول والمؤسسات المعنية بتطوير مستقبل قطاع الفضاء».

وأضاف معاليه: «نحرص من خلال هذه المشاركة على استعراض رؤيتنا الاستراتيجية الطموحة لقطاع الفضاء، والقائمة على تأهيل الكفاءات البشرية المؤهلة، وتطوير البنية التحتية المتقدمة، وتعزيز الشراكات الدولية لإيجاد حلول للتحديات العالمية.

ووضع أطر تشريعية مرنة وحوافز استثمارية تستقطب أبرز الكفاءات والمستثمرين في القطاع، بما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الفضائي».

ويتولى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي قيادة وفد الدولة المشارك في ثلاثة اجتماعات رئيسية ضمن فعاليات المؤتمر، حيث سيجمع 55 دولة موقعة على الاتفاقيات لاستعراض نتائج ورشة عمل أبوظبي التاريخية، ومناقشة آليات تنفيذ بنود الاتفاقيات. وأكد المهندس سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء:

«نفخر في الوكالة بقيادة جناح الإمارات للفضاء، الذي يجمع تحت سقف واحد مختلف قدرات ومشاريع قطاع الفضاء الوطني، ويبرز منظومتنا المتكاملة التي تشمل الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمؤسسات البحثية والأكاديمية، بما يعكس النمو المتسارع لدور الدولة في هذا المجال الحيوي». وقال سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء:

«فخورون بالمشاركة ضمن وفد دولة الإمارات في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية في سيدني، فهذه المشاركة تجسد التزام دولتنا الراسخ بالتعاون الدولي، وتعكس حرصها على أن يكون الابتكار في مجال الفضاء ركيزة أساسية لدعم استدامة الحياة على كوكب الأرض».

ويضم جناح دولة الإمارات المشارك في المؤتمر، إلى جانب وكالة الإمارات للفضاء، نخبة من الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والشركات الوطنية الرائدة، إلى جانب عدد من شركات برنامج مناطق الفضاء الاقتصادية.

وقال المهندس حامد خميس الكعبي، المدير العام للمركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، «تجسد مشاركة المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء في مؤتمر IAC2025 التزامنا الراسخ بتعزيز المعرفة الجيومكانية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات وريادتها في القطاعات الحيوية». من جانبه، قال الدكتور إلياس تسوسانيس، كبير الباحثين في مركز علوم الفضاء وأنظمة الدفع بمعهد الابتكار التكنولوجي:

«تعكس مشاركتنا في جناح الفضاء الإماراتي ضمن المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية (IAC) التزامَ معهد الابتكار التكنولوجي بتعزيز القدرات السيادية لدولة الإمارات في مجالي الدفع وعلوم الفضاء». ويسلط جناح الدولة الضوء على أبرز المشاريع والمبادرات الوطنية في قطاع الفضاء.

وينظم مركز محمد بن راشد للفضاء برنامجاً متنوعاً من الجلسات في جناح دولة الإمارات خلال المؤتمر، يستعرض من خلاله تنامي خبرات الدولة وريادتها في مجال استكشاف الفضاء.