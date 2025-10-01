ذياب بن محمد: الإمارات منصة دولية موثوقة للتعاون في قطاع النقل

أبوظبي - صبري صقر ووام

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة؛ افتتح سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد، فعاليات النسخة الثانية من المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية (جلوبال ريل 2025).

يقام «جلوبال ريل 2025» تحت شعار «قيادة مستقبل النقل وتعزيز الترابط العالمي»، وتستضيفه شركة قطارات الاتحاد، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة «دي إم جي إيفينتس»، خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 02 أكتوبر 2025 في مركز أدنيك أبوظبي.

وشهد سموه الجلسة الافتتاحية التي تحدث خلالها كل من معالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، والفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل في جمهورية مصر العربية، ومحمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل - أبوظبي، والمهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية.

والدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات في البحرين، والدكتور نضال القطامين، وزير النقل في المملكة الأردنية الهاشمية، ورزاق محيبس السعداوي، وزير النقل في جمهورية العراق، وعدد من كبار الشخصيات من رواد قادة قطاع النقل والممثلين الوزاريين من مختلف دول العالم.

وشهد سموه الإعلان عن الشركة المشتركة بين قطارات الاتحاد، وشركة «كيوليس» الرائدة عالمياً في مجال خدمات نقل الركاب، لتقديم خدمات نقل الركاب بالسكك الحديدية في الدولة والتي سيتم تشغيلها في العام 2026.

كما شهد سموه مراسم إطلاق مشروع تفعيل الممر الجمركي الآمن لقطار الاتحاد بين ميناء خليفة في أبوظبي ومرافئ الفجيرة، بهدف تعزيز عمليات النقل بالقطارات، ومراسم توقيع مذكرات تفاهم بين قطارات الاتحاد، وشركة «ميرميك» الإيطالية بشأن تعزيز سبل التعاون في مجال أنظمة الإشارات والتقنيات الخاصة بالسكك الحديدية.

ومذكرة تفاهم بين قطارات الاتحاد ووزارة السكك الحديدية في جمهورية تركمانستان، لتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعارف في السكك الحديدية، ومذكرة تفاهم بين قطارات الاتحاد، وشركة «رايتس المحدودة» لاستكشاف فرص الاستثمار والتعاون في مجال الأعمال.

وقال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان: «يأتي الحدث العالمي جلوبال ريل 2025 بما ينسجم مع المكانة المتنامية لدولة الإمارات كمنصة دولية موثوقة للحوار والتعاون العالمي في قطاع النقل العالمي، تتيح الفرصة لصناع القرار وقادة القطاع من مختلف دول العالم لتبادل الخبرات، والمعارف، وتعزيز الشراكات.

واستكشاف الحلول المبتكرة للنهوض بمستقبل النقل والبنية التحتية، مع التركيز على الابتكار باعتباره توجهاً عالمياً ووطنياً، وركيزة أساسية لنجاح مختلف القطاعات بما فيها قطاع السكك الحديدية، تواصل من خلاله دولة الإمارات بناء جسور التواصل والابتكار بين مختلف دول العالم».

وأشاد سموه بالتقدم المستمر الذي تحرزه دولة الإمارات من خلال مشاريع البنى التحتية، بما فيها شبكة السكك الحديدية الوطنية والتي تعد ممكناً رئيساً لمنظومة النقل المتكاملة في الدولة.

وأشار سموه إلى أن هذه الإنجازات تعزز القدرة التنافسية للدولة، وتساعد على تشكيل مستقبل يكون فيه النقل أكثر أماناً وذكاءً ومراعاةً للاعتبارات البيئية، بالإضافة إلى زيادة مستوى الترابط العالمي.

ومن جانبه أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، خلال مشاركته في الجلسة الوزارية الرئيسة للمعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية «جلوبال ريل 2025»، أن شبكات النقل تمثل اليوم ركيزة أساسية في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، ولم تعد مجرد أولوية وطنية، بل تحولت إلى طموح مشترك يعزز الازدهار طويل الأمد لدول المنطقة.

وقال معاليه: «إن دولة الإمارات، بفضل رؤى قيادتها الرشيدة، قطعت أشواطاً كبيرة في بناء بنية تحتية متطورة للنقل، تمثل نموذجاً رائداً على المستويين الوطني والإقليمي، وهو ما انعكس من خلال النجاح الذي حققته شبكة السكك الحديدية الوطنية، والتي تمتد على مسافة 900 كيلومتر لتربط مختلف مناطق ومدن الدولة.

ويجري من خلالها تشغيل قطار البضائع منذ فبراير 2023، وتستعد لتشغيل قطار الركاب في العام المقبل 2026، لتصل طاقتها الاستيعابية بحلول العام 2030 إلى 60 مليون طن من البضائع و36 مليون راكب سنوياً، بما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة، وخفض الانبعاثات، وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع النقل الوطني».

وأضاف معاليه: «على المستوى الإقليمي، نشهد تقدماً ملموساً في مشاريع الربط خارج الدولة، ومن بينها شبكة السكك الحديدية المشتركة بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان، بطول 238 كيلومتراً وبقيمة 2.5 مليار دولار.

والتي تُعد استثماراً استراتيجياً في مستقبل التنقل، يسهم في تقليص زمن نقل البضائع بين البلدين، ويعزز كفاءة حركة التجارة الإقليمية».

وشملت فعاليات اليوم الأول للحدث العالمي، عقد جلسات حوارية تطرَّقت للعديد من المواضيع الحيوية، شملت أهمية النقل كمحفز للتكامل الإقليمي، وتحقيق النمو مع مراعاة الاستدامة، والذكاء الاصطناعي التوليدي، ودور النقل في تعزيز التجارة العالمية.

