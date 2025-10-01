شراكة استراتيجية بين القمة العالمية للحكومات ودول الكاريبي

أطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات، شراكة جديدة، مع اتحاد دول الكاريبي، تركز على تعزيز حضور دول الكاريبي في القمة ونقل تجاربها الحكومية ونماذج عملها للعالم، إلى جانب التعاون في مجالات تطوير الأولويات والفرص المستقبلية، وتعزيز التكامل والتنسيق بين الجانبين، بما يسهم في دعم الحوار العالمي ويوسع دائرة التعاون الدولي المرتبط بصناعة المستقبل.

وقع اتفاقية التعاون محمد يوسف الشرهان، مدير القمة العالمية للحكومات، والسفيرة نومي إسبينوزا مدريد أمين عام اتحاد دول الكاريبي، بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في خطوة جديدة تركّز على تطوير مختلف مجالات التعاون ودعم تمثيل حكومات أمريكا اللاتينية والكاريبي في القمة العالمية للحكومات، وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات في مجالات التنمية المستدامة، والتعاون في الفعاليات والاجتماعات رفيعة المستوى في دولة الإمارات وعلى المستوى العالمي.

محطة نوعية

وأكد محمد الشرهان أن التعاون مع اتحاد دول الكاريبي تمثل إضافة نوعية لمسيرة القمة العالمية للحكومات، ومحطة جديدة في رحلتها الهادفة لتعزيز التعاون الدولي والشراكات العالمية، وإتاحة المجال للدول والحكومات في مختلف قارات العالم للمشاركة والمساهمة الفعالة في جهود صناعة المستقبل.

وأضاف أن منطقة الكاريبي تحظى بأهمية خاصة في رؤى القمة العالمية للحكومات، التي تسعى إلى بناء منصّة جامعة للحوار وتبادل الخبرات بين الحكومات حول العالم، بما يسهم في تطوير كفاءة العمل الحكومي، وتحسين جودة حياة المجتمعات، وتعزيز جاهزية الحكومات لمتغيرات المستقبل.

وأوضحت السفيرة نومي إسبينوزا مدريد أن توقيع اتفاقية التعاون يؤسس لعلاقة تعاون استراتيجية، ويمثل خطوة مهمة للمنطقة تهدف إلى تعزيز حضور حكومات أمريكا اللاتينية والكاريبي في القمة العالمية للحكومات، وترسيخ الابتكار ركيزة لصناعة المستقبل، بما يجسد التزام الجانبين بدعم الحوار العالمي الشامل.

وأكدت أن المؤتمر العاشر للتعاون الدولي لاتحاد دول الكاريبي، الذي سيعقد في دبي، يشكل حدثاً لتأكيد التزامنا بتحويل الحوار إلى إنجازات حقيقية تسهم في دفع عجلة التقدم والازدهار لشعوبنا.

وتؤسس الاتفاقية لعلاقات تعاون متقدمة، تتضمن إطلاق مشاريع ومبادرات مشتركة، وتدعم الاستفادة من الفرص الناشئة، وتسعى من خلال الجمع بين المنظورين العالمي والإقليمي، إلى تعزيز الابتكار وترسيخ حضور حكومات أمريكا اللاتينية والكاريبي في القمة العالمية للحكومات، بما يجسد التزام الجانبين بتعزيز الحوار العالمي الشامل.