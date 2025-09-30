Al Bayan
الإمارات

محمد بن زايد يستقبل وزيرة الشؤون الداخلية في أرمينيا

وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم في مجلس قصر البحر في أبوظبي معالي أربينه سركيسيان وزيرة الشؤون الداخلية في جمهورية أرمينيا.

ونقلت معاليها إلى سموه خلال اللقاء تحيات فخامة فاهاجن خاتشاتوريان رئيس أرمينيا وتمنياته لدولة الإمارات دوام الرخاء وأن تشهد العلاقات الإماراتية ـ الأرمينية مزيداً من التقدم خلال المرحلة المقبلة بما يخدم رؤاهما نحو تحقيق التنمية والازدهار..فيما حملها سموه تحياته إلى رئيس أرمينيا وتمنياته لبلده وشعبه الصديق مزيداً من التطور والنماء.

وتطرق اللقاء إلى علاقات البلدين وفرص تطوير تعاونهما بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

حضر اللقاء عدد من سمو الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة.