آمنة الضحاك: الإمارات ملتزمة بالحفاظ على المنظومة الطبيعية لتحقيق الاستدامة

البيان ووام

أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة التزام دولة الإمارات بالحفاظ على المنظومة الطبيعية والبيئية، وحماية الحياة البرية والبحرية بما يخدم تطلعاتها نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وقالت معاليها، بمناسبة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي، الذي يصادف اليوم، 22 مايو من كل عام: «تبدي الإمارات التزاماً عميقاً بحماية تنوعها البيولوجي الغني. ويتجلى هذا الالتزام في تخصيص 49 منطقةً محمية تشمل ما يزيد على 15 % من مساحة الدولة .

وذلك للمحافظة على تنوع بيئاتنا الصحراوية والجبلية والبحرية، وتوفير موائل حيوية للأنواع المهددة بالانقراض؛ ويشكل نجاحنا في إنقاذ المها العربي من حافة الانقراض دليلاً ملموساً على التزامنا الدائم بحماية الحياة البرية.

علاوةً على ذلك، نستخدم التقنيات المتطورة لتعزيز استراتيجياتنا في مجال الحفاظ على البيئة، بدءاً من استخدام طائرات بدون طيار لمكافحة التصحر، وصولاً إلى إجراء الأبحاث الرائدة للحفاظ على الحياة البحرية».

وتابعت معاليها: «خارجياً، تدعم دولة الإمارات جهود التعاون الدولي؛ وخير مثال على ذلك شراكتنا مع إندونيسيا في إطلاق تحالف القرم من أجل المناخ. ونستثمر في إطار هذا التحالف في الأبحاث المتطورة، ويتضح ذلك من خلال وضع حجر الأساس لمركز «محمد بن زايد - جوكو ويدودو» لأبحاث القرم في جزيرة بالي. ويشكل هذا المركز محوراً رئيساً لتعزيز جهود الحفاظ على أشجار القرم واستعادتها».

توازن

وتحيي دولة الإمارات المناسبة التي تقام هذا العام تحت شعار «الانسجام مع الطبيعة والتنمية المستدامة»، وذلك تأكيداً على أهمية التوازن ما بين التنمية والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي لمواجهة التحديات المناخية.

وبهذه المناسبة، جددت منظمة الأمم المتحدة دعوتها للتحرك الفوري من أجل تحقيق مستهدفات «إطار كونمينغ - مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي»، الذي وضع 23 هدفاً لعام 2030 وخمسة أهداف عالمية لعام 2050 من أجل وقف التدهور البيئي وعكس مساره خلال 25 عاماً.

وأشارت المنظمة إلى أن ثلاثة أرباع النُظُم البيئية الأرضية ونحو 66 % من النُظُم البحرية في العالم طالها التغيير الجسيم بفعل النشاط البشري، فيما يواجه ما يقارب مليون نوع من الحيوانات والنباتات خطر الانقراض.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات إطلاق مبادرات طموحة وإيجابية لحفظ التنوع البيولوجي، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر، والاستراتيجية الوطنية لاستدامة البيئة البحرية والساحلية، وغيرها.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي بصورة رئيسة إلى التصدي للأسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي، عن طريق دمج قيم التنوع البيولوجي في جميع قطاعات الدولة، وخفض الضغوط المباشرة على التنوع البيولوجي وتعزيز الاستخدام المستدام، وتحسين حالة التنوع عن طريق صون النظم الإيكولوجية والأنواع والتنوع الوراثي، وتعزيز المنافع للجميع من التنوع البيولوجي.