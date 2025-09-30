دعوة إلى الالتزام بالهوية الوطنية للخطاب الديني

زار معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، مقر جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، والتقى خلال زيارته بمنتسبي برنامج تدريب الأئمة والخطباء وطلبة الدراسات الإسلامية المستفيدين من منح الهيئة، بحضور الدكتور خليفة مبارك الظاهري مدير الجامعة.

وخلال الزيارة، أكد الدرعي أن برنامج «تدريب الأئمة والخطباء»، الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع الجامعة، يجسد رؤية القيادة الرشيدة في تأهيل وتطوير الكوادر الدينية المواطنة وتعزيز قدراتهم المعرفية.

ووجه الأئمة والخطباء المنتسبين للبرنامج بضرورة الاستفادة القصوى من الخبرات المتميزة التي تقدمها لهم الجامعة للارتقاء بمهاراتهم الوظيفية، ودعا إلى الالتزام بالهوية الوطنية للخطاب الديني في دولة الإمارات القائم على قيم الرحمة والسلام والعلم والمواطنة والتعايش.