200 متحدث عن النقل والبنية التحتية في «جلوبال ريال»

موفق محمد ووام

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تنطلق اليوم فعاليات الدورة الثانية من المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديد والنقل والبنية التحتية «جلوبال ريل»، من 30 سبتمبر إلى 2 من أكتوبر المقبل في مركز أدنيك أبوظبي.

ويجمع الحدث العالمي الذي تستضيفه شركة «الاتحاد للقطارات»، ما يزيد على 20 ألف مشارك من أكثر من 100 جنسية، بينهم 200 متحدث يشملون نخبة من الوزراء، ورواد وقادة قطاع النقل وأصحاب المصلحة والمؤثرين في المجال، وما يزيد على 200 جهة عارضة من مختلف دول العالم، ليشكل الحدث منصة شاملة ومثالية تعزز التواصل مع المختصين ورواد قطاع النقل والبنية التحتية.

ومن المقرر أن يشهد الحدث مع اختتام أعماله صدور إعلان عن استثمار استراتيجي جديد يعزز مكانة الإمارات في صدارة مشهد التنقل العالمي، في الوقت الذي يواصل فيه المعرض ترسيخ مكانته كونه ملتقى للقادة والمشغلين والمستثمرين والمبتكرين ومقدمي الحلول في قطاع النقل من جميع أنحاء العالم، مع توقعات بوصول حركة المسافرين العالمية إلى 9.5 مليارات مسافر بحلول نهاية عام 2025.

وعلى مدى ثلاثة أيام، ستتحول قاعات «جلوبال ريل» إلى ساحة نابضة بالفرص، حيث سيشهد الحضور عروضاً تقنية تستعرض أحدث البنى التحتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وورش عمل متقدمة حول التوائم الرقمية والخدمات اللوجستية الذكية، وكلمات ملهمة يلقيها رواد عالميون في مجال النقل المستدام، فضلاً عن إعلانات مهمة لشراكات استراتيجية تعيد رسم ملامح مستقبل القطاع.

وأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن حكومة الإمارات أولت قطاع النقل البري -ولاسيما السكك الحديد- أهمية محورية ضمن مشاريع الخمسين، لذا أطلقت «البرنامج الوطني للسكك الحديد» عام 2021 باستثمارات بلغت 50 مليار درهم ليشكّل أكبر منظومة من نوعها على مستوى الدولة.

وأضاف معاليه، في تصريحات، بمناسبة انطلاق معرض ومؤتمر «جلوبال ريل 2025» في أبوظبي اليوم، أن هذا الاستثمار يشكل رؤية متكاملة لتحقيق فوائد اقتصادية وتنموية تفوق قيمتها 200 مليار درهم، وتخفيض الانبعاثات الكربونية، إلى جانب تعزيز السلامة المرورية بحلول مئوية الإمارات 2071.

وأشار إلى أن السكك الحديد تمثل ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، حيث توفر بديلاً أكثر استدامة وكفاءة للنقل البري يعزز جودة الحياة ويرتقي برضا المجتمع.

لافتاً إلى أن دولة الإمارات تواصل الاستثمار في مستقبل النقل الذكي عبر تأسيس بنية تحتية متقدمة للمركبات ذاتية القيادة، ووضع إطار تشريعي وتنظيمي متكامل لها، بما يرسخ موقع الدولة في طليعة الدول التي تصنع حلول الغد.

وقال معاليه، إن المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديد والنقل والبنية التحتية جلوبال ريل 2025، يشكّل منصة دولية رائدة للتعاون وتبادل الخبرات واستشراف المستقبل، ويأتي انعكاساً مباشراً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

ويؤكد هذا التوجيه دائماً أهمية تعزيز التنمية المستدامة، وتبني حلول مبتكرة تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، بما يرسّخ مكانة دولة الإمارات سبّاقة في إطلاق المشاريع النوعية وريادتها في مجالات النقل والبنية التحتية المستقبلية.

وأضاف أن هذا الحدث العالمي يحظى برعاية كريمة من القيادة الرشيدة، وهو ما يعكس المكانة الاستراتيجية التي يحتلها قطاع النقل في أولويات الدولة، وحرص القيادة على دعم الجهود الوطنية الهادفة إلى بناء منظومة متكاملة للنقل المستدام، وتعزيز موقع الإمارات منصة عالمية للابتكار والتطوير في مجالات السكك الحديد والبنية التحتية.

وأكد معالي سهيل المزروعي، أن استضافة الإمارات لـ«جلوبال ريل 2025»، تجسد حرص القيادة الرشيدة على أن تكون الدولة شريكاً رئيسياً في صياغة مستقبل النقل المستدام عالمياً، ما يرسخ مكانتها مركزاً عالمياً للتعاون وصناعة الابتكار، ويحقق تطلعات الحاضر، ويصنع مستقبلاً أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة.