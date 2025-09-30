حمدان بن زايد يؤكد أهمية مشاريع البنية التحتية لتعزيز جودة الحياة

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، في قصر النخيل بأبوظبي، وفداً من مجموعة موانئ أبوظبي برئاسة الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للمجموعة.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أهمية مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها، لإيجاد بيئة تنموية متكاملة تسهم في تعزيز جودة الحياة لسكان إمارة أبوظبي، وتواكب مستهدفات التنمية المستدامة في مختلف مناطق الإمارة، بما في ذلك منطقة الظفرة.

وذلك في إطار توجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يولي التنمية المستدامة في مختلف إمارات الدولة أهمية خاصة، ويحرص على تمكين المشاريع الاستراتيجية التي تعزز مكانة دولة الإمارات على خارطة الاقتصاد العالمي وتخدم رفاهية المجتمع.

وقال سموه: «إن زيادة الطاقة الاستيعابية للبنية التحتية في جزيرة صير بني ياس تهدف إلى استقطاب المزيد من الزوار، وتعزيز مكانة الجزيرة وجهة لاستقبال اليخوت الفاخرة والسفن السياحية، بما يرسخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً بحرياً رائداً».

كما استقبل سموه، في قصر النخيل بأبوظبي، وفداً من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية برئاسة محمد حاجي الخوري، مدير عام المؤسسة. وأشاد سموه بجهود المؤسسة ومبادراتها الإنسانية الرائدة، التي تحظى باهتمام ودعم القيادة الرشيدة، مؤكداً أنها تجسد توجهات القيادة الرشيدة في دعم القطاعات التعليمية والصحية والاجتماعية، وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في منطقة الظفرة ومختلف أنحاء الدولة.