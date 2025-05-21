«صندوق المسؤولية المجتمعية» يستعرض الإنجازات والخطط المستقبلية

حيث تمت مناقشة آخر مستجدات المشاريع والمبادرات، التي ينفذها الصندوق، وكذلك مؤشرات الأداء والخطط المستقبلية الرامية إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية لدى القطاع الخاص في الدولة، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
بالإضافة إلى تنظيم ورشة عمل استراتيجية، جمعت أكثر من 50 جهة مشاركة من القطاعين الحكومي والخاص، والموافقة على مبادرات «عام المجتمع»، من بينها تحدي الأثر المستدام، وسوق رمضان بأم القيوين.
وكذلك تفعيل مشاريع تحويلية في إمارات عدة، تشمل توسعة مبادرة «دبي تبادر للاستدامة» في دبي وإطلاق برنامج تمويل المشاريع الريادية للشباب، بالشراكة مع مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب في رأس الخيمة، وتنفيذ مبادرة الحدائق السكنية الخضراء في أم القيوين.
ونحن في «مجرى» حريصون على مواصلة الجهود الوطنية لدعم تحقيق الأثر المستدام في الدولة، بما يتماشى مع محاور رؤية «نحن الإمارات 2031»، بأن تصبح الدولة المجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً بحلول العقد المقبل.
حيث ناقش الحاضرون التوصيات والإنجازات المتعلقة بها والآليات التي يجب اتباعها لتحفيز ممارسات المسؤولية المجتمعية، وتعزيز الأثر المجتمعي لدى الشركات القائمة في الدولة، بالاستناد إلى معايير موحدة لتقييم الجودة والتقدم.
حيث تقوم الجهات الاتحادية بتحديد مجالات العمل مثل التعليم والصحة والبيئة والتكنولوجيا والفن والثقافة والتراث، ويسعى القطاع الخاص إلى تطوير حلول مستدامة، بالتعاون مع مؤسسات القطاع الثالث، التي ستقوم بتنفيذ هذه الحلول المبتكرة على أرض الواقع في الدولة.
ويأتي ذلك في ضوء جهود «مجرى» للمساهمة في تطوير منظومة اقتصاد ذات أثر مستدام، من خلال توحيد جهود كل الأطراف المعنية بجوانب المسؤولية المجتمعية والاستدامة في الدولة.
إضافة إلى الاستراتيجيات المتبعة والمقترحة لتعزيز دور صندوق «مجرى» منصة اتحادية معنية بتوجيه وتحفيز مساهمات القطاع الخاص في مجال المسؤولية المجتمعية، وذلك من خلال مبادرات مبتكرة تستهدف تعزيز الأثر المستدام، وإعداد جيل مؤهل بالمهارات المستقبلية، وتشجيع المشاركة المجتمعية بين الشباب وكل فئات المجتمع.
كما استعرضت اللجان الفرعية مستجدات مؤشر الأثر بأهدافه ونطاق عمله، إلى جانب نتائج مختبرات الأثر ومؤشرات الأداء الاستراتيجية للربع الأول من العام 2025، وسبل التطوير والترويج لوسام الأثر المجتمعي بين الشركات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستهدفة.
واتخاذ القرارات والخطوات اللازمة في سبيل تعزيز الأداء، وضمان توافق المبادرات مع توجهات الدولة. ونحرص في «مجرى» على تطوير برامج وطنية ومجتمعية متكاملة، تترجم تطلعات الدولة نحو بناء اقتصاد أثر مستدام ومجتمع عماده التعاون والابتكار والتكنولوجيا.
وهو ما يأتي في إطار جهودنا الحثيثة الرامية إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوفير بيئة محفزة للمشاريع المؤثرة اجتماعياً. ونتطلّع إلى مواصلة دعمنا لمجلس الأمناء وترسيخ دور القطاع الخاص شريكاً استراتيجياً في تحقيق رؤى وتطلعات صندوق «مجرى».
وحنان أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء؛ وعبد العزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل؛ومريم القصاب، مدير مكتب رئيس هيئة الشارقة للكتاب؛ وبدور الرقباني، عضو في مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في الشارقة؛ والدكتورة مريم السويدي؛ وساره شو، المدير التنفيذي لـ«مجرى» - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية.