الإمارات عضواً بالرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد

فاز جهاز الإمارات للمحاسبة بعضوية المجلس التنفيذي للرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد، وذلك خلال اجتماع المجلس الأول للعام 2025، في خطوة تعكس المكانة المرموقة التي بلغتها الإمارات على صعيد الحوكمة الرشيدة وتعزيز النزاهة.

ويعد هذا الإنجاز تتويجاً للاستراتيجية المستدامة التي يتبعها الجهاز في بناء منظومة رقابية متقدمة، تتماشى مع أرقى المعايير الدولية في مجالات الشفافية ومكافحة الفساد والتميّز المؤسسي، ويعكس التقدير الدولي المتزايد للدور المحوري الذي تؤديه الدولة في دعم الجهود العالمية الرامية إلى ترسيخ مبادئ النزاهة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

وأوضح جهاز الإمارات للمحاسبة في بيان أصدره اليوم أن هذه العضوية ستمنح الدولة منصة فاعلة للمساهمة في رسم السياسات الدولية وتبادل أفضل الممارسات، بما يسهم في رفع مستويات الشفافية داخل المؤسسات الحكومية.

يأتي هذا الإنجاز امتداداً لمسيرة متصاعدة من النجاحات التي حققها الجهاز على الساحة الدولية في مجال العمل الرقابي ومكافحة الفساد، فقد سبق أن تم انتخابه في سبتمبر 2024 لعضوية اللجنة التوجيهية للشبكة العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في خطوة عكست الثقة الدولية بمساعي دولة الإمارات نحو تعزيز التعاون العابر للحدود في مكافحة الفساد.

وتم في الشهر ذاته انتخاب جهاز الإمارات لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، وهو ما شكّل اعترافاً إقليمياً بقدرات الدولة ومكانتها المتقدمة في دعم الحوكمة وتطوير العمل الرقابي في القارة الآسيوية.

وتجدر الإشارة إلى أن «الرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد» تضم في عضويتها أكثر من 180 دولة حول العالم، وهي منظمة مستقلة وغير سياسية، أنشئت لدعم تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتُعنى بتمكين هيئات مكافحة الفساد وتسهيل التعاون فيما بينها.