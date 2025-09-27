حميد النعيمي: أبناء الإمارات ثروة الوطن وتأهيلهم استثمار في المستقبل

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن تأهيل الكوادر الوطنية لأعلى الدرجات العلمية والمهنية يمثل أولوية استراتيجية، باعتبارها الركيزة الرئيسية للارتقاء بمنظومة العمل الحكومي، وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في إمارة عجمان ودولة الإمارات.

وقال سموه: «إن أبناء الإمارات هم الثروة الحقيقية للوطن، والاستثمار في تعليمهم وتأهيلهم هو استثمار في مستقبل دولتنا واستدامة نهضتها، وما نحرص عليه في عجمان هو تمكين هذه الكفاءات، ومنحها كل الدعم لتكون قادرة على خدمة وطنها بتميز واقتدار».

جاء ذلك خلال استقبال سموه في الديوان الأميري، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، الدكتورة عهود علي شهيل، مدير عام دائرة عجمان الرقمية، بمناسبة حصولها على وسام مجلس التعاون للخدمة المدنية والتنمية الإدارية.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان عن ثقته بأن هذا التكريم سيكون حافزاً لبقية الكوادر الوطنية في عجمان والدولة لمضاعفة الجهود والسعي المستمر نحو التميز والابتكار في مختلف مجالات العمل الحكومي.

ويتم منح هذا الوسام للشخصيات التي قدّمت إسهامات بارزة في تطوير أنظمة الموارد البشرية والتنمية الإدارية.