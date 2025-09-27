4 ملايين زائر لجناح الإمارات في «إكسبو 2025 أوساكا»

تجاوز عدد زوّار جناح دولة الإمارات في «إكسبو 2025 أوساكا - كانساي» حاجز الـ 4 ملايين زائر، ما يجعله واحداً من أكثر الأجنحة الوطنية زيارة وإقبالاً في المعرض.

جاء هذا الإنجاز بعد أيام من احتفاء جناح دولة الإمارات بـ«يوم دولة الإمارات» في إكسبو 2025 أوساكا، ضمن برنامج رسمي حافل شمل عروضاً ثقافية مبهرة ومشاركة رفيعة المستوى.

وقد شهد الجناح حضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، على رأس وفد رفيع من كبار المسؤولين من دولة الإمارات واليابان، إلى جانب قيادات إكسبو، والمفوّضين العامين، فضلاً عن الآلاف من الزوّار من مختلف أنحاء العالم.

وقد جسّدت الزيارة رسالة واضحة مفادها أن مسيرة الابتكار والتقدّم في دولة الإمارات تنطلق من جذورها الثقافية الأصيلة، وتتكامل مع شراكاتها الدولية الراسخة، وعلى رأسها العلاقة التاريخية مع اليابان، بما يعكس التزام الدولة بالمساهمة الفاعلة في صياغة مستقبل مزدهر، ينسجم مع روح شعار إكسبو: «تصميم مجتمع المستقبل لحياتنا».

واحتفاءً بتجاوز عدد الزوّار حاجز الـ 4 ملايين، نظّم جناح دولة الإمارات فعالية مميزة شارك خلالها الزوّار في تلوين لوحة ضخمة على واجهة الجناح، كُشف من خلالها تدريجياً عن الرقم «4,000,000».

وبعد اكتمالها، تحوّلت اللوحة إلى إبداع فني جماعي يرمز إلى الترابط والاحتفاء المشترك، ويحمل في تفاصيله بصمات آلاف الزوّار الذين أسهموا معاً في تحقيق هذا الإنجاز.

وقال شهاب الفهيم، سفير فوق العادة لدولة الإمارات لدى اليابان والمفوض العام لجناح الدولة في «إكسبو 2025 أوساكا»: «يُجسّد بلوغ عدد زوّار جناح دولة الإمارات أربعة ملايين زائر عمق الأثر الذي يتركه هذا الجناح، إذ لم يعد يمثّل الدولة وحسب، بل تحوّل إلى مساحة جامعة لكل من خاض تجربته، وتعرّف إلى كرم ضيافتنا، وتفاعل مع سفرائنا الشباب، واختار أن يكون جزءاً من قصة الإمارات التي نرويها للعالم.

ويأتي هذا الإنجاز بعد وقتٍ وجيز من النجاح البارز الذي حققه احتفالنا بـ«يوم دولة الإمارات»، ليؤكّد ما يتميّز به جناحنا من حسن الاستقبال، وما يتحلّى به الزوّار من شغف حقيقي لاكتشاف ما تقدّمه الإمارات من رؤى وإنجازات، ليغدو الجناح محطة محورية في رحلتهم داخل إكسبو 2025 أوساكا».

ومنذ افتتاحه في أبريل 2025، يقدّم جناح دولة الإمارات، تحت شعار «من الأرض إلى الأثير»، تجربة غامرة متعددة الحواس، تصحب الزوّار في رحلة تفاعلية تروي قصة الدولة عبر خمس مناطق موضوعية رئيسية.

وتسلّط كل منطقة الضوء على جانب مختلف من إنجازات دولة الإمارات في مجالات متعددة، بدءاً من استكشاف الفضاء والابتكار في قطاع الرعاية الصحية، مروراً بالاستدامة والريادة البيئية، ووصولاً إلى التراث الثقافي العريق، لتشكّل معاً تجربة متكاملة تلامس الزوّار من مختلف الأعمار والخلفيات، وتعكس تطلعات دولة الإمارات نحو مستقبل أكثر إشراقاً وتعاوناً مع العالم.