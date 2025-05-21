«التبادل المعرفي» يطلق منصة لمشاركة الخبرات والتجارب الحكومية

أطلق مكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء المنصة الرقمية للتبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، بهدف مشاركة الخبرات والتجارب والمعرفة، والنماذج المتقدمة في مجالات الإدارة الحكومية، وبرامج بناء وتعزيز القدرات للقيادات والكوادر البشرية.

وتهدف المنصة الرقمية للتبادل المعرفي الحكومي الإماراتي إلى توفير أفضل التجارب والخبرات، التي طورتها حكومة دولة الإمارات، والحكومات حول العالم، ضمن منصة واحدة مفتوحة، تستقبل الإسهامات المعرفية الحكومية.

وتوفرها لجميع الحكومات لتعميم الاستفادة منها في تمكين الحكومات في مختلف مجالات العمل، وتطوير الإدارة المرتكزة على التميز وجودة الأداء، وتعزيز القدرات الحكومية في مواكبة التطورات العالمية المتسارعة، وتطوير نماذج العمل، بما يسهم في الارتقاء بجودة حياة المجتمعات.

تضم المنصة حالياً 26 مساقاً تعليمياً، تغطي 15 قطاعاً هي الابتكار من أجل المستقبل، والمسرعات الحكومية، والرؤى السلوكية، وأساليب التفكير التصميمي، والاقتصاد الرقمي، واستشراف المستقبل، والتحول الرقمي، وتغير المناخ، والاتصال المؤثر، والميتافيرس، والبلوكتشين، والاقتصاد الدائري، ومهارات 10X، والمهارات الرقمية وتشمل الحوسبة السحابية والبرمجة، والاقتصاد الجديد، ويشمل العملات المشفرة والحياد الكربوني.

وتشمل المساقات التعليمية والأدوات، التي توفرها المنصة 11 دورة تدريبية، تقدمها منصة جاهز، التي أطلقها مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، و7 محاضرات ضمن برنامج حوارات التبادل المعرفي، و5 دورات من منصة ابتكر، التي يشرف عليها مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، و3 دورات في القيادة، و211 ورشة تخصصية.

وأكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن المنصة الرقمية للتبادل المعرفي الحكومي الإماراتي تجسد رؤية حكومة دولة الإمارات بتوسيع مجالات التعاون الدولي.

وتعزيز الشراكات العالمية الهادفة لتمكين الحكومات من تحقيق التغيير الإيجابي، وتعزيز جاهزية مؤسساتها وكوادرها لمتطلبات المستقبل، مشيراً إلى أن الشراكات المعرفية تمثل واحداً من أهم الآليات لتطوير الحكومات.

وقال إن المنصة الرقمية التي تمثل إحدى المبادرات الرئيسية لمكتب التبادل المعرفي الحكومي تمثل بيئة حاضنة لتطوير المعرفة الحكومية، عبر توفير الفرصة للحكومات الأكثر تميزاً عالمياً لإثراء محتوى المنصة بخبراتها ومعارفها وأفضل نماذج عملها وابتكاراتها.

إضافة لما تقدمه من تجارب دولة الإمارات في العمل الحكومي، وتوفير الفرص لإثراء التفاعل الإيجابي بين الحكومات، وبناء الشراكات الناجحة المرتكزة على تبادل المعارف والخبرات والتجارب، التي تصنع الفارق في العمل الحكومي.

إضافة نوعية

وتمثل المنصة الرقمية للتبادل المعرفي إضافة نوعية جديدة لمبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، الذي تم إطلاقه ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2018.

في مبادرة هادفة لتعزيز الشراكات الدولية من خلال إتاحة الفرصة للحكومات، لمشاركة الخبرات والتجارب وقصص النجاح وتبادل المعرفة، بما يسهم في تمكين الحكومات وتعزيز قدراتها وتأهيل قياداتها لمتطلبات المستقبل، وتمكن البرنامج منذ إطلاقه من بناء شراكات معرفية مع حكومات 45 دولة حول العالم، و6 منظمات عربية ودولية.