خالد بن محمد: رؤية الإمارات بناء منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي مصممة لخدمة الإنسانية

شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مراسم حفل منح الدكتوراه الفخرية الأولى في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي إلى سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، تقديراً لقيادته التحويلية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وهنأ سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، سام ألتمان، على حصوله على الدكتوراه الفخرية من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، مؤكداً سموه أن هذا الإنجاز يمثل تكريماً وتقديراً لمسيرته الحافلة بالإنجازات التي أسهمت في نقل الذكاء الاصطناعي من المختبرات البحثية إلى تطبيقات مؤثرة في العالم الواقعي على نطاق غير مسبوق.

وأشار سموه إلى أن هذه المسيرة تتوافق مع رؤية دولة الإمارات في ريادة الذكاء الاصطناعي والابتكار لبناء منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي مصممة لخدمة الإنسانية وتعزيز النمو الشامل.

أقيم حفل التكريم في مقر جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في أبوظبي، بحضور عدد من الوزراء وكبار الشخصيات والمسؤولين وقيادات الجامعة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة.

وبهذه المناسبة قال معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس مجلس أمناء الجامعة: «في إطار المساهمة في تحقيق طموح دولة الإمارات في إحداث تغيير إيجابي عالمي من خلال التكنولوجيا المتقدمة، يمثل الإعلان عن منح سام ألتمان أول شهادة دكتوراه فخرية من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي دليلاً على المكانة المتنامية للجامعة كمركز عالمي للتميز في الذكاء الاصطناعي.

سام هو أحد الرواد في هذا المجال، وقد ساهم إصراره ورؤيته الثاقبة في جعل الفوائد التحويلية للذكاء الاصطناعي واقعاً ملموساً يعود بالنفع على الأفراد والمؤسسات والمجتمعات حول العالم».

وقال البروفيسور إريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي والبروفيسور الجامعي: «تمكن سام ألتمان من إعادة تشكيل دور الذكاء الاصطناعي عالمياً، بعد أن حوله من فكرة بحثية إلى قوة محركة للتقدم البشري.

وبفضل رؤيته وإصراره في توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي التوليدي، تغيرت الطريقة التي يتفاعل بها مليارات الأشخاص مع المعلومات ويستفيدون منها في حياتهم اليومية. ومن خلال هذا التكريم نحتفي بمبتكر وقائد استثنائي، ونؤكد في الوقت ذاته على الإرث العميق الذي يتركه في صياغة مستقبل الإنسانية».

وقال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن ايه آي»: «يشرفني أن أحظى بأول شهادة دكتوراه فخرية من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، هذه المؤسسة الرائدة التي تضع الذكاء الاصطناعي في صميم رسالتها التعليمية والبحثية، ونحن على أعتاب عصر جديد تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي، تتماشى رؤية دولة الإمارات الطموحة لتعزيز هذا المجال بشكل مسؤول مع مهمتنا الرامية إلى ضمان استفادة الجميع من مزاياه على نطاق واسع».