سلطان بن أحمد يزور «قرية الرحمة» في سريلانكا ويسلّم الأرامل والأيتام المنازل الجديدة

زار سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام، قرية الرحمة النسائية المخصصة للأرامل والأيتام وعائلاتهم، في منطقة بوتالام بجمهورية سريلانكا، وتجول سموه في القرية، متعرفاً على المرافق والخدمات المتوفرة للعائلات، مشاهداً سموه معرض الملابس الذي يعرض منتجات القرية المتنوعة، مثل ملابس النساء والأطفال.

حيث يتم بيعها وتصديرها للقرى المجاورة، معرجاً سموه على غرف تدريب الخياطة، متعرفاً على أهم ما تتعلمه نساء القرية في مجال الخياطة والحياكة وقص الأقمشة، ما يسهم في تنمية مهارات النساء وتوفير فرص عمل ودخل ثابت لضمان استقرار الأسرة.

وشاهد سموه المركز الطبي في القرية، الذي يضم غرفة فحص وغرفة فرز المرضى، وصيدلية توفر مختلف أنواع الأدوية اللازمة، وتستفيد نساء القرية من الخدمات الطبية بالمجان دعماً لظروفهم الصعبة، وحفاظاً على الصحة العامة للنساء والأطفال، ملتقياً سموه الأطفال في حديقة القرية التي توفر أجواء من الترفيه والفسحة للأطفال الأيتام.

وتفضل سمو نائب حاكم الشارقة بقص شريط المنازل الجديدة، إيذاناً بتسليم المنازل البالغ عددها 40 مسكناً لمستحقيها من النساء الأرامل. وانتقل سموه إلى الفصول الدراسية في القرية التي توفر للطلبة الأيتام خدمات تعليمية أساسية.

مطلعاً سموه على ما تحويه من تجهيزات ومناهج دراسية تعزز الجانب الديني لديهم، وتسهم في تنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم، وتتيح لهم بيئة تعليمية متكاملة تراعي احتياجاتهم وتدعم مسيرتهم العلمية، مؤكداً سموه أهمية تمكين هذه الفئة بالعلم والمعرفة، ليكونوا أفراداً فاعلين في المجتمع. واختتم سمو نائب حاكم الشارقة جولته في قرية الرحمة النسائية بزيارة مسجد القرية.