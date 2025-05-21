شرطة عجمان تبحث التعاون مع «اقتصادية» الإمارة

استقبل اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، في مكتبه، سيف أحمد السويدي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، وبحثا سبل التعاون في مجالات العمل المشترك، وتبادل الخبرات والمعلومات.

وأكد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي خلال اللقاء أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية، ودورها في دعم رؤية عجمان 2030، مشيراً إلى أن التكامل بين الأجهزة الشرطية والاقتصادية يسهم في خلق بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار.

ويعزز من جودة الحياة في الإمارة. من جانبه عبر سيف أحمد السويدي عن تقديره لجهود شرطة عجمان في تعزيز الأمن والاستقرار، مؤكداً حرص الدائرة على دعم التعاون المستمر وتطوير قنوات الاتصال لخدمة مصالح الإمارة والمجتمع.