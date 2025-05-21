تفاهم لتعزيز أجندة البيئة المبنية المستدامة في المنطقة

أبرم مجلس الإمارات للأبنية الخضراء شراكة مع «برنامج العقارات المحايدة مناخياً في منطقة الخليج»، وهو شراكة تجمع بين الحكومة الهولندية ومعاهد المعرفة وشركات التكنولوجيا ومقدمي الخدمات في هولندا، بهدف دعم القضايا الرئيسة المتعلقة بالاستدامة البيئية في المنطقة.

وتهدف مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها مؤخراً في دبي بهذا الشأن، إلى الاستفادة من شبكات التواصل لدى الجانبين لتعزيز مجموعة من الممارسات الجيدة إقليمياً ودولياً، بما في ذلك المباني والمجتمعات القريبة من الحياد المناخي والمحايدة مناخياً، والمرونة في البيئة المبنية للمباني الجديدة والتحديثات، والبحث والتوعية والتثقيف في مجالات الاستدامة في البيئة المبنية.

شهد توقيع مذكرة التفاهم كلمة ترحيبية من حبيبة المرعشي العضو المؤسس ونائب الرئيس وأمين صندوق مجلس الإمارات للأبنية الخضراء، وكلمة افتتاحية من الدكتور كارل ريختر، القنصل العام لمملكة هولندا في دبي، ومقدمة من أندريه فريمان، رئيس مجلس إدارة «برنامج العقارات المحايدة مناخياً».

وأكدت حلقة نقاشية حول «نحو عقارات محايدة مناخياً في دولة الإمارات العربية المتحدة - الفرص والتحديات»، أدارها عبداللطيف البيتاوي الرئيس التنفيذي لمجلس الإمارات للأبنية الخضراء، الحاجة الملحة لإعطاء الأولوية للاستدامة البيئية في المنطقة.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون «برنامج العقارات المحايدة مناخياً» ومجلس الإمارات للأبنية الخضراء لاستضافة فعاليات تثقيفية حول مواضيع الأبنية الخضراء.