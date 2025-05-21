مناقشة مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي للاتحاد

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد البيانات المالية الموحدة، عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.

وحضر الاجتماع خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة راشد ليتيم، والدكتور مروان عبيد المهيري، ومنى خليفة حماد، وميرة سلطان السويدي.

ويتضمن مشروع القانون مادتين: اعتماد بيانات الحساب الختامي الموحد للاتحاد والإيضاحات المرفقة به، مع بيان تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد، والأحكام الخاصة بنشر القانون وتاريخ العمل به.