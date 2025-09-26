عمار النعيمي: الصناعة ركيزة أساسيةبمسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أنّ الصناعة ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيراً سموه إلى أنّ حكومة عجمان تحرص على ترسيخ مكانة الإمارة بيئة حاضنة للمشاريع الصناعية المتقدمة، وتعزيز قدرات القطاع الصناعي، وزيادة مساهمته بالناتج المحلي.

جاء ذلك خلال زيارة سموه، أمس، مجموعة الحرمين في منطقة عجمان الصناعية، حيث اطّلع على سير عمليات الإنتاج، وخطط التوسعة، ومراحل التصنيع والتغليف، واستمع إلى شرح مفصل من إدارة المجموعة حول التصدير، ومعايير الجودة، والالتزام بالمعايير البيئية.

وأعرب سمو ولي عهد عجمان، عن تقديره للتطور الذي حققته مجموعة الحرمين، باعتبارها من أوائل المؤسسات الصناعية التي نشأت في عجمان بثمانينيات القرن الماضي، وتمكنت عبر عقود من ترسيخ اسم رائد في قطاع العطور إقليمياً وعالمياً، مؤكداً سموه أنّ الاستمرارية في التميز تصنع الفارق في الصناعات.

وقال سموه، إنّ عجمان، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، تمضي بتطوير بيئة اقتصادية محفزة، جاذبة للمستثمرين وروّاد الأعمال، عبر تهيئة بنية تحتية وتشريعية لازدهار المشاريع الصناعية، بما يتسق مع رؤية عجمان 2030، بالتنويع الاقتصادي والتنمية الشاملة.

من جهته، أعرب محمد مهتاب الرحمن رئيس مجلس إدارة مجموعة الحرمين، عن بالغ شكره وامتنانه لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، على هذه الزيارة، التي تُعد دعماً معنوياً كبيراً لقطاع الصناعة في عجمان.