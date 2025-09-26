مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار يناقش تقارير الأداء وتطورات الأسواق

بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عقد مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار اجتماعه الثاني للعام الجاري، والذي ترأسه سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار.

حضر الاجتماع سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان العضو المنتدب لمجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار، وخليل محمد شريف فولاذي وجاسم محمد بوعتابه الزعابي وحمد محمد الحر السويدي، وأحمد مبارك بن ناوي المزروعي ومصبح خميس المزروعي مقرراً.

ناقش مجلس الإدارة تقارير أداء جهاز أبوظبي للاستثمار وأبرز إنجازاته، كما تناول آخر تطورات الأسواق وعدداً من المواضيع ذات الصلة.

وأثنى المجلس على الأداء المتميز والنتائج الإيجابية التي حققها الجهاز، مشيداً بالمبادرات المستمرة لتحسين وتطوير محفظة الجهاز.

وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد عبر منصة «إكس»: «بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد.. ترأست اجتماع مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار، والذي ناقشنا خلاله تقارير أداء الجهاز وإنجازاته، وآخر تطورات الأسواق وعدداً من المواضيع ذات الصلة. نثمّن النتائج المتميزة التي حققها الجهاز ضمن استراتيجيته الهادفة إلى تطوير وتحسين محفظته بما ينسجم مع أولويات إمارة أبوظبي ويخدم مسيرة الاقتصاد الوطني».