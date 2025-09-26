سلطان بن أحمد يضع حجر أساس قريةويدشن عيادة متنقلة في سريلانكا

أكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أن المشروعات الخيرية المُنفذة في جمهورية سريلانكا، تمثل ثمرة مباركة للتعاون بين هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون وجمعية الشارقة الخيرية، وتجسد نهج إمارة الشارقة في تعزيز القيم الإنسانية النبيلة.

مشيراً سموه إلى أن هذه الجهود تأتي امتداداً لتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يوصي دائماً بمد يد العون للمحتاجين والمساهمة في توفير الحياة الكريمة للإنسان في أي مكان.

جاء ذلك خلال وضع سموه لحجر أساس قرية «الريح المرسلة» وتدشينه للعيادة الطبية المتنقلة في منطقة بوتالام السريلانكية، والتي ستُبنى بدعم من برنامج «الريح المرسلة» التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، معرباً عن شكره وتقديره لكل الجهات المساهمة والأفراد الذين يُسهمون في الأعمال الإنسانية.

مؤكداً أن تكاتف الجهود يعكس صورة مشرقة لدولة الإمارات وإمارة الشارقة في نشر الخير وتعزيز التضامن الإنساني عبر العالم، لافتاً إلى أن المشروعات الخيرية المنفذة تُسهم في دعم استقرار الأسر وتوفير احتياجاتها الأساسية، بما يضمن كرامتها ويعزز فرصها في مستقبل أفضل.

وقام سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام بوضع حجر الأساس لبناء القرية التي تهدف إلى تعليم وتثقيف المجتمع، وتعزيز الروابط الاجتماعية، وتدريب وتأهيل أهالي القرية على المهن الإنتاجية، إضافة إلى توفير فرص عمل لأهالي القرية، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم.

كما دشن سموه العيادة الطبية المتنقلة التي تقدم الخدمات الطبية الطارئة والكشف الأولي والدوري لأهالي قرية الريح المرسلة والقرى المجاورة، وتتميز العيادة المتنقلة بسهولة حركتها بين المناطق تسهيلاً على المرضى، وتم تجهيزها بالاحتياجات الطبية اللازمة تحت إشراف طاقم طبي مدرب وقادر على التعامل مع الحالات الأكثر انتشاراً في المنطقة.

وأكد محمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، أن تدشين عدد من المشروعات الخيرية في جمهورية سريلانكا يأتي ثمرة لبرنامج «الريح المرسلة» الذي تبثه الهيئة عبر قنواتها، والذي يتيح للمحسنين والمساهمين مد يد العون لإقامة مشروعات إنسانية متنوعة، تشمل القرى والمساجد والمستشفيات وغيرها.

وبلغ إجمالي قيمة التبرعات في برنامج «الريح المرسلة» على مدار 14 عاماً ما يقارب 67 مليون درهم.