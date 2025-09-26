نهيان بن مبارك: الاهتمام بالهوية أولوية في العمل الوطني

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، أن صندوق الوطن حريص على تعزيز الهوية الوطنية لدى الأجيال الجديدة، وإبراز أهم القيم والمبادئ الأساسية فيها، والعادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة، التي تشكل ملامح الوطن والمواطن، وتسهم في تقوية التلاحم الوطني، وفي تشكيل وعي الجميع، في سبيل أن تكون الهوية الوطنية قوية ومتطورة على الدوام.

وقال معاليه: إننا نعتز كثيراً بأن نهتدي في عملنا هذا برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مؤكدين أن جهودنا لم يكن لها أن تحقق هذا النجاح لولا توجيهاته الحكيمة، فسموه يؤكد لنا أن الاهتمام بالهوية الوطنية إنما هو محور مهم له أولوية قصوى في العمل الوطني، وأن الدولة حريصة على دعم الجهود التي تحقق ذلك وعلى كافة المستويات.

جاء عقب افتتاح معاليه فعاليات حفل ختام البرامج الصيفية لصندوق الوطن 2025 التي نظمها صندوق الوطن للاحتفاء بتكريم أكثر من 130 من الفائزين بأسهم التميز الذهبية والفضية والبرونزية، إضافة إلى تكريم عدد من الشركاء والداعمين الذين تجاوز عددهم أكثر من 96 شريكاً.

حضر الاحتفال معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي سارة عوض مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، وعفراء الصابري، المدير العام بوزارة التسامح والتعايش، وياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن.

وكرم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، أكثر من 130 فائزاً من الطلاب والمدرسين والمشرفين ومديري المدارس والجامعات بأوسمة التميز الذهبية والفضية والبرنزية.

وعن الاحتفاء بالمكرمين قال معاليه: «إنه يوم للاحتفال بإنجازنا جميعاً لتحقيق أهداف نبيلة سعى إليها صندوق الوطن وركزت على تعزيز هوية وطنية قوية ومستدامة من خلال برنامج تربوي ووطني ومجتمعي، يجمع بين اللغة العربية والقيم الإماراتية والهوية الوطنية، مع توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في أنشطة تفاعلية».

مؤكداً أن إجمالي المشاركين من طلاب المدارس والجامعات وصل إلى أكثر 52 ألفاً كأكبر عدد في تاريخ البرامج الصيفية لصندوق الوطن. وأضاف معاليه أن صندوق الوطن حرص على قياس معدلات النجاح من خلال رضا الطلاب وأولياء الأمور والمدرسين أيضا، لتأتي النتائج بمعدلات وصلت إلى 94 % وهي نسب قياسية كما شارك أكثر من 7,800 ولي أمر في الفعاليات وشاركت 16 مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم لأول مرة في الأنشطة، فيما تجاوز عدد الشركاء والداعمين 96 جهة (حكومية، خاصة، مجتمعية، ثقافية).