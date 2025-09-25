«مجلس قيادات الشرطة» يستعرض إجراءات الحد من الجرائم

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس قيادات الشرطة بوزارة الداخلية، الاجتماع السادس لسنة 2025م، الذي عقد أمس عن بعد بحضور قادة الشرطة وكبار الضباط والمسؤولين بوزارة الداخلية.

واستعرض المجلس ضمن أجندته، عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال أهمها: نتائج النصف الأول لمؤشر نسبة الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق لكل 100 ألف نسمة من السكان خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، والذي يبين انخفاضاً واضحاً بنسبة الوفيات.

وأشاد معاليه بهذه النسبة التي تمثل انخفاضاً ملموساً في معدل الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق لكل 100 ألف نسمة من السكان، مما يوضح مدى الجهود المبذولة من قبل كافة إدارات المرور على مستوى الدولة، ودعا إلى مواصلة الجهود لتحقيق أفضل النتائج في هذا المجال.

واستعرض المجلس مستجدات وأهداف مبادرة «إكرام الراحلين» ونتائج تطبيق خدمة مركز الشرطة في هاتفك وخدمة المحقق واصل، واطلع على الإحصاءات التي تبين نوعية وعدد البلاغات المقدمة عبر النظام.

كما ناقش المجلس نتائج أعمال لجنة التوعية الدائمة في مجال حماية الطفل للنصف الأول 2025، وأهم المبادرات والبرامج التوعوية، والأنشطة المجتمعية، والفئات المستهدفة، وعدد المستفيدين منها.

واطلع المجلس على نتائج أعمال لجنة المخاطر الجنائية، وأهم الإجراءات والمبادرات الوقائية المتخذة في هذا المجال، للحد من الجرائم المقلقة على مستوى الدولة.

كما اطلع المجلس على أهم الإجراءات المتخذة لمنع جرائم غسل الأموال وسبل مكافحتها، وأهم السياسات التي تطبيق أعلى المعايير الدولية التي تضمن بقاء الدولة بعيدة عن مثل هذه الجرائم.

كما بحث المجلس عدداً من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.